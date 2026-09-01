日向坂46髙橋未来虹「三期生ライブ」完走！後輩メンバーの反応に「先輩は涙涙でございます」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月28日（金）の放送は、髙橋＆山下の2人でお届け！ 当記事では、髙橋が8月23日（日）に千秋楽を迎えた「三期生ライブ」について振り返った模様をお届けします。髙橋：私、三期生ライブを終えてまいりました！山下：わー！ 本当にお疲れさまです！髙橋：会場にお越しくださった皆さま、配信でご覧いただいた皆さま、そして何より、髙橋未来虹推しの皆さま！「無事に三期生ライブ完走できましたよ！」ってこのラジオで報告できることをとてもうれしく思います。改めてたくさんの応援、本当にありがとうございました！山下：お疲れさまです！ 観覧させていただいて、めっちゃ楽しかったです！髙橋：ありがとう！ なんか、メンバーに自分たちだけの期別のステージを観てもらうことがこれまでなかったから。四期生ライブとか、五期生ライブを客席で観る高揚感みたいな、その気持ちはめっちゃ分かるの。だから、それを与える側になれたのかなって思っていたんだけど、みんなの感想をたくさんもらって……幸せでいっぱいです（笑）。山下：あー！ ニヤニヤしてます（笑）。髙橋：たしかメンバー全員で同じ日に来てくれたじゃない？ だから、メンバーのもとに行ったときに、まず人数の圧にびっくりしちゃって（笑）。しばらく4人っていう少人数で過ごしていたから、もう一気にメンバーみんなに会ったら「おお、こんなに来てくれていたのか」ってびっくりしちゃったんだけど。そのときに言葉をくれた子もいたし、本番が終わってから長文のメッセージを送ってくれた子もいたりして、先輩は涙涙でございます。うれしいよ～。山下：私も今、届けていいですか？髙橋：え!? うん、いいよ。山下：まず、衣装がかわいすぎる！髙橋：そうなんです！ 今回は2着の新衣装を用意していただいたんです。1着目がスカートの形は全員一緒だけど、トップスの形がそれぞれ違うタイプで、2着目がそれぞれのサイリウムカラーで彩られた衣装。いつかの「この夏をジャムにしよう」という三期生楽曲の衣装をオマージュしたのかなと思わせるような、結構プリプリでかわいい衣装を作っていただきました。山下：私はどっちも好みだったんですけど、1着目で、未来虹さんがアップヘアで右肩を出していたじゃないですか。髙橋：右肩出てた。山下：それがもう大人で！ 結構好きなんですよ。髙橋：やったー！山下：あの衣装は結構沼る人が多いと思います。それくらいジャストフィットでした。髙橋：そりゃだって自分の衣装だもん（笑）。でもうれしい！山下：はい、尊いなと思いました。髙橋：ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46