乃木坂46賀喜遥香「私もお気に入り！」井上和も絶賛した“ヘアアレンジ”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月27日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。本記事では、42枚目のシングル「是非に及ばず」の衣装やヘアアレンジについて語った模様をお届けします。＜生徒からのメッセージ＞「25歳の誕生日おめでとうございます！ 歌番組で『是非に及ばず』が披露されるたび、皆さんのヘアアレンジが変わっていて、それをいつもより皆さんが楽しんでいる気がして、いろんな髪型が見られるのも今シングルの楽しみの1つです！ ちなみに、私は『Venue101』（NHK）のときのハーフツインがレアでかわいくて大好きです！」（東京都）賀喜：今回の「是非に及ばず」という楽曲は、いつもよりちょっとロックでパンクな曲で、衣装もそんな感じなの。それで、みんなで話し合った結果、「いつもより（髪型も）ロックでパンクにいこう！」って。普段は真っ白できれいな、ちょっと大人しめな衣装が多いから、それに合わせた髪型にするんだけど、今回は帽子とか、ロックなヘアピンみたいな……何て言えばいいだろ（笑）。とがりにとがったヘアピンみたいなアイテムもあって、「それに似合う髪型にしましょう！」っていうことで、みんなでやっていたから。ヘアアレンジはね、いつもより楽しんでた（笑）！MVでも着た黄色いチェックの衣装のときは、サイドテールにしてみたんですよ。そうしたら、ヘアメイクさんも楽しんでいて、「いつも、みんなヘアアレンジしないじゃない？ きれいな髪型が多いじゃない？ だから、すごく楽しい！」って言いながら髪の毛を作ってくださって、それを聞いて「良かったです～！」って（笑）。だから、ヘアメイクさんが一番楽しんでた（笑）。この期間も楽しかったな～。いっぱい見てくれてありがとう！ ハーフツインは私もお気に入りで、にゃん（井上和）が褒めてくれたの！ だから、お気に入り（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info