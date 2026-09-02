長い連休だからこそ、普段ならなかなか手を出せない長編ドラマを一気に見たい。そんなシルバーウィークにおすすめしたいのが、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』だ。見ているだけで手に汗握るようなデスゲーム「げぇむ」が次々と繰り広げられ、思わず推したくなる個性豊かなキャラクターたちからも目が離せない。

  • Netflixシリーズ『今際の国のアリス』独占配信中

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成長を追いたくなるアリス、強さが頼もしいウサギ

麻生羽呂の原作漫画を映像化し、山崎賢人と土屋太鳳が主演を務めるNetflixシリーズ『今際の国のアリス』は、異世界へと変貌した東京に迷い込んだアリス(山崎)とウサギ(土屋)らが、生き残りをかけて命懸けの「げぇむ」に挑むサバイバルアクション。見慣れた渋谷のスクランブル交差点から突如、人影が消えるシーズン1の冒頭から、その不気味な世界観にゾクゾクさせられる。何が起きているのかわからないまま、恐ろしさと謎に一気に引き込まれるのだ。

勢いそのままに、最新VFXを駆使した映像がスケールアップするシーズン2では、銃撃戦を交えたカーチェイスなど、ハリウッド映画さながらのアクションも楽しめる。そしてシーズン3では、アリスたちの物語が完結する。

次にどんな「げぇむ」が待っているのか。その展開だけでも止まらなくなる作品だが、一気見するならもう一つ注目したいのが、個性豊かなキャラクターたち。年齢も性格も得意分野もまるで違う。何を考え、誰を信じ、どう生きようとするのか。極限状態に置かれているからこそ、人間の本当の姿が見えてくるようにも感じる。3シーズンを一気に駆け抜けるうちに、「自分ならこの人を推したい」と思えるキャラクターもきっと見つかる。

まずは主人公のアリス。ゲーム好きで無気力に日々を過ごしていた彼は、“今際の国”で生きる意味を見いだしていく。抜群の頭脳でゲームの仕組みを読み解くだけでなく、仲間とともに現場で考え、突破口を見つけようとする。山崎賢人の繊細な演技もあって、その成長を追いたくなるキャラクターだ。

もう一人の主人公・ウサギは、アリスとは対照的に身体能力が大きな武器。登山家の父を持ち、高い場所を軽々と移動し、危険な場面でも自ら飛び込んでいく。守られるヒロインではなく、自分の力で生き抜こうとする強さが頼もしい。身体能力の高さでも知られる土屋太鳳だからこその説得力がある。

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山下智久のキューマまで…敵役さえ推したくなる

知的なキャラクターが好きなら、村上虹郎演じる医大生のチシヤも外せない。アリスが現場で考えながら答えを導き出すタイプなら、チシヤはゲームそのものを一歩引いて眺める“メタ視点”の持ち主。他人を観察し、盤面を操るように動きながら、自分の生死にさえ執着していないような余裕を見せる。シーズン2で、自分とは異なる考えを持つ相手と本気で向き合う展開も、このキャラクターの大きな見どころだ。

若い登場人物ばかりではない。青柳翔演じるアグニは、圧倒的な強さを誇る武闘派。一見すると荒々しく近寄りがたいが、物語が進むほど、彼が背負ってきた過去や仲間への思いが見えてくる。その姿には、どこかブルース・ウィリスを思わせる往年のアクションヒーローのような格好よさも。力で敵を倒すだけではない、人生の重みを背負った“大人のヒーロー”なのだ。

朝比奈彩演じるクイナもぜひ推したい一人だ。関西弁で飄々と話し、開放的なビキニ姿でかっ歩する姿はなんとも軽やか。一方で抜群の格闘能力を持つ彼女は、トランスジェンダーの女性として自分らしく生きるまでに、家族との葛藤を経験してきた。そんな過去と彼女の強さが重なるシーンを見ると、単に「戦えるキャラクター」ではないクイナの魅力が鮮烈に浮かび上がってくる。誰かを守るために戦える強さも、彼女が多くの人を惹きつける。

そして、アリスたちのいわば敵役でありながら、強烈な存在感を放っているのが、シーズン2で登場する山下智久演じるキューマだ。「ようこそ、俺たちのゲーム会場へ」という最初のセリフから、その姿に驚かされる。ヌーディストという設定のため全裸で登場し、山下は惜しげもなく鍛え上げた肉体美を披露。「裸の魂で、全力で対話しようぜ、アリス」などと、キザすぎるセリフまで、この作品の突き抜けた世界観によく似合っている。

ただ、単なる奇抜な敵役ではない。命懸けの状況でさえゲームを楽しみ、アリスたちと真正面から向き合うキューマは、独特の人生観を持つ人物でもある。山下がここまで振り切った役を演じることも含め、シーズン2を代表するキャラクターの一人になっている。

もちろん、ここで挙げた6人以外にも推したくなるキャラクターはまだまだいる。思わず憧れるような格好よさから、目をそらせなくなる不気味さまで、さまざまな魅力を持つ人物がそろっているのも、この作品の面白さだ。しかも、見るのをやめられなくなるストーリー展開が次々と待ち受ける。

Netflixのグローバルランキングでも上位を記録し、世界中の視聴者を夢中にさせてきたデスゲームの世界をまだ体験していないなら、まとまった時間が取れるシルバーウィークは絶好の機会。推しが生き残るのか、否か。ドキドキしながら全3シーズンを一気に駆け抜けるしかない。

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長谷川朋子

はせがわともこ

コラムニスト／ジャーナリスト。2003年からテレビ、ラジオの放送業界誌記者。仏カンヌのテレビ見本市・MIP現地取材歴約15年。番組コンテンツの海外流通ビジネス事情を得意分野に多数媒体で執筆中。著書に『Netflix戦略と流儀』(中公新書ラクレ)。

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マイナビニュースでは、9月19日～23日の「シルバーウィーク」を楽しむための情報をお届けする特集「11年ぶりの5連休! シルバーウィーク満喫術」を展開中。