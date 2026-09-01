「自分の価値を試す意図」村上宗隆、ホワイトソックスとの契約延長を急が…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、今季好成績をおさめている。それでも球団との契約延長交渉が急がれる様子はないと、米メディア『ソックス・マシーン』が報じている。

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先日、ホワイトソックスのクリス・ゲッツGMが、村上について言及し「長期的にいてほしい」と述べ、契約延長交渉に関する話し合いが続いていることを明かしながらも、詳細な進捗には触れなかった。



それを踏まえ、同メディアは、村上が昨オフに2年総額3400万ドル（約54億4000万円）の契約を結んだ経緯に触れ「彼の立場からすれば、もし自身の能力を証明した後にフリーエージェント（FA）市場で自分の価値を試そうという意図、あるいは少なくとも間近に迫ったFA期間を利用して市場価格に近い金額を要求しようという意図がなければ、2年契約で満足することはなかっただろう」と分析している。



2027年の年俸は1750万ドル（約28億円）となっており、村上自身が来季終了後の再交渉を見据えている可能性を指摘した内容だ。



つまり、急がないことによって自身の価値が高まるとの見方である。











実際、2022年に4年総額7900万ドル（約126億4000万円）だったカイル・シュワーバー外野手は、粘ることによって昨オフに5年総額1億5000万ドル（約240億円）の契約を勝ち取った。



村上も待つことで、より大きな契約を得る道が開けるかもしれない。



そして、なによりも8月の村上は125打席で46三振を喫し、シーズン中盤からの勢いにブレーキがかかっている。



満塁の場面でも四球を選ぶなど、選球眼だけは崩れていないが、序盤ほどの評価を得ていない。



同メディアは「労使協定交渉がどのような結果をもたらすか、あるいはもたらさないかの不確実性、ホワイトソックスの集客力向上による未知の影響、そしてジャスティン・イシュビアへの交代、その間に新しい球場の整備が行われることなど、村上の成績が好調か不調かという可能性にたどり着く前に、通常よりも多くの変数を考慮する必要がある。



あらゆる状況から、両者は元の契約を可能な限り友好的で愛着のある形で履行することを望んでおり、突然の契約延長の発表は、現状の不確実性よりも大きな不確実性を生み出すことになるだろう」との見解を示し、両者が現行契約の満了までじっくり交渉を進める方が良いとみている。



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