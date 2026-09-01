







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは8月終了時点で、2位に9.5ゲーム差をつけてナリーグ西地区首位に立っている。よほどのことがなければ地区優勝は固い状況だが、その先のポストシーズンには暗雲が立ち込めているかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「MLBインサイダーのケン・ローゼンタール氏は先日出演したポッドキャスト番組の中で、先発陣は『驚異的』だと評価する一方、打線については懸念を示した」としつつ、「彼らの打線は現実的な懸念材料で、それはかなり前から続いている問題だ。ムーキー・ベッツ内野手やテオスカー・ヘルナンデス外野手は明らかに以前と同じ選手ではなく、フレディ・フリーマン内野手も最近は長打が出ていない」という同氏の見解を紹介。



続けて、「こうした懸念から、同氏は『今年、もし彼らがバイを獲得できなければ、今はアトランタ・ブレーブスと大接戦になっているが、プレーオフの最初から厳しい戦いを強いられると思う。打線が打てなければ、いきなり試されることになる』と、ここ数年のように10月の大舞台で力を発揮できるかどうか分からないとも語った」と記している。



今のままでは苦戦必至と厳しく予想されたドジャースだが、残り1か月のレギュラーシーズンでどうにか解決策を見出すことはできるだろうか。











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