「今季5セーブ目」千賀滉大、メッツ守護神を継続！　引き続き活躍に期待「…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、8月31日（日本時間9月1日）に行われたタンパベイ・レイズ戦に登板し、先頭打者に四球を許したものの後続を断って9回を無失点に抑え、3-2の勝利を締めくくって「今季5個目のセーブ」を記録したと、米メディア『CBSスポーツ』が報じた。

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守護神としての起用は8月以降続いており、ここまで盤石な投球を見せている。



メッツはデビン・ウィリアムズ投手が肩の故障で離脱したことを受け、千賀を守護神として起用。



8月だけで10.1回を投げて被安打はわずか2、奪三振12に対し与四球5をマークして、守護神転向後は安定した投球内容を維持した。



同メディアは「ウィリアムズが復帰するまで、9回を任される主力投手として引き続き活躍が期待される」とし、当面は千賀が9回のマウンドを託される展開が続くとみている。











千賀は2023年に5年総額7500万ドル（約120億円）の契約でメッツに加入し、その年は12勝7敗、防御率2.98の成績でナ・リーグ新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入る活躍を見せた。



しかし今季は先発とリリーフを合わせて0勝8敗、防御率8.12と苦しみ、7月にブルペンへ配置転換されていた。



守護神としての新境地を切り開いた千賀は、今季ここまで大きな崩れを見せていない。



今後も9回を締めくくる役割を全うできるか、レギュラーシーズン終盤の焦点となりそうだ。



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