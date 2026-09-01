「球団最多62本塁打」鈴木誠也らカブス、激動8月締めくくるホームラン祭り…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手は、8月31日（日本時間9月1日）に行われたミルウォーキー・ブルワーズ戦に出場し、5打数3安打1本塁打1打点3得点1四球の活躍でチームの17-3の大勝に貢献したと、米メディア『ESPN』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

4回にはアレックス・ブレグマン内野手と2者連続本塁打を放ち、この日だけでチームが放った9本塁打の一角を担った。



カブス先発のクレイ・ホームズ投手はブルワーズ打線を6回無失点に抑え、5安打8奪三振2四球の好投を披露し、トレード期限で加入して以降5試合で自責点はわずか5に抑えている。



対するブルワーズ先発のカイル・ハリソン投手は3回3分の2を9失点と大炎上し、シーズン防御率は2.79から3.45まで悪化した。



打線は初回から2者連続本塁打で先制すると、2回にはブレグマンが加点。



4回には鈴木が408フィート弾となるソロ本塁打を左中間スタンドに運び、直後にブレグマンが一発を放って「バックトゥーバック」となった。



これはカブスにとって今季8度目のバックトゥーバック本塁打だった。











カブスはこの試合で9本塁打を放ち、8月の月間本塁打数を「球団最多62本塁打」に伸ばしている。



これは「2019年のニューヨーク・ヤンキース（74本）に次ぐ歴代2位の記録」だ。



ブレグマンは3本塁打を記録して3週間で2度目のシーズン23号に到達し、ピート・クロウ＝アームストロング外野手も8月だけで14本塁打を放っている。



カブスはこの勝利で78勝60敗としてナ・リーグ中地区2位につけており、首位ブルワーズとのゲーム差は7に縮まった。



プレーオフ争いの真っ只中にあるカブスにとって、鈴木を含む破壊的な打線の存在感は際立っている。



この勢いを9月以降も維持できるかが、地区優勝を狙うカブスの浮沈を左右しそうだ。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】