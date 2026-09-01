







大谷翔平 最新情報

ナ・リーグMVP争いで、シカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手が強烈なアピールを続けている。シンシナティ・レッズ戦では3本の本塁打を放ち、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手を上回っているとの声がさらに強まった。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジャクソン・ストーン記者が言及した。



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クローアームストロングは29日（日本時間30日）、レッズ戦で安打4、本塁打3、打点6を記録し、カブスの17-5の大勝に貢献した。今季はチームを何度も勝利へ導いており、MVP候補としての存在感をさらに高めている。



一方、最大のライバルとみられている大谷は、打者だけでなく投手としても高い価値を持つことが大きな強みとなっている。しかし、左膝の問題によって登板機会が限られ、最近も投手復帰が再び延期された。



現状、大谷とドジャースが直近1か月ほど勢いを落としていることも踏まえれば、クローアームストロングをMVPに推す理由がより明確になっている。



MVP争いから後退した大谷についてストーン氏は「彼がこれまでのキャリアで複数回のMVPを受賞していることを考えると、今年の投票では投票者疲れが不利に働く可能性もあるだろう。いずれにせよ、クローアームストロングはMVPとしての地位をさらに確固たるものにするべく奮闘するだろう」と言及した。











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