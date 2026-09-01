







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、8月は13勝15敗と黒星先行で終わった。野手陣が苦戦を強いられていることも原因の一つとなっているが、米メディア『ドジャースネイション』は、こうした現状を打破する起爆剤になり得る選手がいると言及している。



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同メディアが注目しているのは、ニューヨーク・メッツのルイス・ロベルトJr.外野手。昨オフにシカゴ・ホワイトソックスからメッツにトレード移籍したが、迎えた今季は57試合、打率.228、10本塁打、23打点と振るわず。その影響もあってか、8月末にウェーバーにかけられたと報じられている。



同メディアは「メッツは少しでも資金を節約するため、他球団が獲得するかどうかを見る目的でロベルトJr.をウェーバーにかけた。彼には2027年シーズンの2000万ドルの球団オプションがあり、契約上の保証額は残り500万ドルとなっている。その内訳は、年俸300万ドルとバイアウト200万ドルだ」と現契約について言及。



その上で、「彼はドジャースの選手層を厚くするとともに、苦戦している外野陣に競争をもたらすこともできる。今季を通しての成績を考えれば、獲得コストはやや高額だが、最近のような打撃を続けられるのであれば、すぐに打線の力になるだろう。誰もが知っているように、ドジャースは勝利につながるのであれば出費を惜しまない。そして、彼の加入が戦力アップにならないと主張するのは難しい」と主張している。











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