丸井グループは6月19日から、「ボンボンドロップシール POP UP STORE」を渋谷モディ(東京都渋谷区)、大宮マルイ(埼玉県さいたま市)を皮切りに全国10都市で順次開催する。

ボンボンドロップシール POP UP STORE

約200種類のシールが集結

SNSを中心に人気が急拡大し、世代を超えて注目を集めるボンボンドロップシールのPOP UP STOREが開催される。

ぷっくりとした立体感や透明感のあるデザイン、思わず集めたくなる豊富なキャラクター展開で人気を博しているボンボンドロップシール。お気に入りをシール帳やノート、スマホケースに貼って楽しむだけでなく、コレクションや交換を楽しむカルチャーも広がり、多くのファンを魅了している。

今回のPOP UP STOREでは、ほぼ全種の約200種類のボンボンドロップシールが一堂に集結。人気キャラクターシリーズから話題のデザインまで、幅広いラインナップを取り揃えた。

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また、ボンボンドロップシールの世界観をさらに楽しめるチャームなどの新作アイテムも販売する。シールを集める楽しさに加え、お気に入りのデザインを身近に持ち歩けるアイテムを用意している。ほかにも、新作のボンボンドロップシールが後日登場予定だという。

なお、販売時期により全種類の用意がない場合がある。また、ラインナップ詳細、在庫状況、通販情報に関する問い合わせには回答できないとしている。

6月19日の渋谷・大宮を皮切りに全国11会場で開催

POP UP STOREの開催日と店舗は以下のとおり。

6月19日～6月28日 渋谷モディ(7F イベントスペース)



6月19日～6月28日 大宮マルイ(7F カレンダリウム3)



6月26日～7月5日 仙台駅前イービーンズ(3F イベントスペース)



7月10日～7月20日 博多マルイ(7F イベントスペース)



7月17日～7月26日 なんばマルイ(5F イベントスペース)



7月17日～7月27日 サッポロファクトリー(2条館 1F 特設会場)



7月24日～8月9日 神戸マルイ(4F カレンダリウム)



7月31日～8月11日 ヨロッカ春日井(1F カスガイマルシェ)



8月8日～8月16日 ファボーレ富山(新館2F 特設会場 coen横)



8月15日～8月23日 ミナモア(9F ソラモア広場 エレベーターホール内)



8月28日～9月6日 新宿マルイ アネックス(3F イベントスペース)

多くの来場者が見込まれるため、入場は終日LINEアプリを利用した「入場チケット」の抽選予約制となる。予約時間や予約枠数は店舗ごとに異なる。来店希望の店舗名と日時を確認のうえ申し込む必要があり、詳細はマルイのHPで案内している。

エポスカード新規入会特典も

期間中、イベント会場でエポスカードに新規入会した人に「オリジナルシール帳バンド」をプレゼントする。特典はなくなり次第終了となる。シール風のデザインで、本特典にシールは付属しない。