学生時代のお昼ご飯や部活帰り、ドライブのお供など、ご当地パンには、その土地で暮らした人なら思わず懐かしくなる思い出が詰まっている。一方で、その地域を訪れた人にとっても、「また食べたい」と思わせるどこか安心する味わいが魅力だ。

今回は、『ご当地パン大集合』(イカロス出版)から、福岡をはじめ九州で圧倒的な知名度を誇る「リョーユーパン」の人気商品を紹介する。

ロングセラーの「マンハッタン」や「ハムハム」、方言を商品名に取り入れた「大きか銀チョコ」、宮崎発祥の「じゃりぱんミルク」など、九州の食文化として長年愛されてきたご当地パンの数々をチェックしてほしい。

食べればホッとする九州人の実家のパン リョーユーパン(福岡県 大野城市)

九州で知らない人はいないほどのシェアを誇るリョーユーパン。上京してリョーユーパンが売っていないことにショックを受ける九州人も少なくないそう。大きなコック帽をかぶった「リョーちゃん」は、九州人にとって親戚の子どもくらいなじみの人気キャラクターだ。南国らしい甘くてボリューミーな菓子パンの種類も豊富。

ロングセラー商品「ハムハム」

ふんわりしたパン生地にスライスハムとマヨネーズを挟んだ惣菜パン。1985年発売の懐かしい青春の味としてファンも多い。

同書より抜粋

同書より抜粋

ロングセラー商品「チーズデンマーク」

デニッシュ生地のパンにチーズ風味のマヨネーズタイプソースを絞って焼いた、デンマークと日本のパン文化が融合した個性的な味わい。

同書より抜粋

「てりやきダブルバーガー」

甘じょっぱいてりやきソースを絡めたハンバーグが2枚も! 部活帰りの学生の懐にやさしいコスパ抜群のガッツリ系惣菜パン。

同書より抜粋

同書より抜粋

ロングセラー商品「大きか銀チョコ」

パンにミルク風味クリームをサンドし、チョコレートでコーティング。方言を取り入れたネーミングに九州愛が伝わる。

同書より抜粋

同書より抜粋

「復刻ブラボン」

チョコとプレーン生地を巻いたロールケーキ。生地の間に挟んだバニラ風味のクリームは甘さ控えめ。

同書より抜粋

同書より抜粋

ロングセラー商品「ビーンズロール」

赤いんげん豆入りの生地にヨーロッパ産発酵バター入りマーガリンとミルク風味クリームをサンド。三重奏のハーモニーが楽しめる。

同書より抜粋

同書より抜粋

「じゃりぱんミルク」

砂糖のジャリジャリ感が特徴の「じゃりパン」は、宮崎発祥の九州ご当地パン。中はじゃりフィリングをサンド。

同書より抜粋