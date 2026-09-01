「うちら8食くらい食ってるんで(笑)」――森三中の黒沢かずこ、村上知子、大島美幸が出演する鹿児島読売テレビのバラエティ特番『森三中 鹿児島で満足旅 欲望のまま編』が、13日(16:00～)に放送される。

森三中が愛してやまない鹿児島を“心ゆくまで満喫する旅”の第4弾。森三中いわく「森三中に一番優しいテレビ局」という鹿児島読売テレビが、今回は3人の「欲望のまま」にグルメや爆買いを堪能する旅を届ける。

森三中

オープニングなしで「いただきます」

旅は、前代未聞の「いただきます」からスタートする。

鹿児島市の老舗デパートの食堂で、鹿児島県民に愛されている「焼きそば」を目の前に、大島は「オープニングもいらないから食べちゃおう」。今回の旅には「好きなだけ食べる」「移動中のおやつも可」「頑張らない」という3つのルールが設定されている。

その言葉通り、続くデパ地下探索もまさかの“リモート”。3人は座ったまま、黒沢の大好物であるローストビーフや名物チキンなど、目に入ったデパ地下グルメを買い漁り、絶賛しながら胃袋に収めていく。

続いて向かった鹿児島市の繁華街・天文館では、桜島フェリーでおなじみのうどん店を発見。過去の旅でフェリーに乗った際に食べた味を思い出しながら、新名物「まっこち餅」に加え、この店限定のざるうどんまで注文し、店の人も驚くほどの早さで平らげる。

さらに今年オープンしたサンドイッチ専門店へ。定番から鹿児島名物・さつま揚げを使ったものまで40～50種類が並ぶ光景に3人は目移り。「胃が足りない!」と言いながらも、欲望のままに注文し、店員も大忙しとなる。

大島美幸、昨年の放送後に本当に家族で鹿児島へ

デパ地下で購入したおやつを食べながら、一行は霧島市へ。

実は大島は昨年の放送後、実際に家族で鹿児島を旅行したそうで、今回の旅についても「家族旅行のロケハン(下見)」だという。

次に訪れるのは、西郷隆盛が過ごした宿を再現した観光施設。しばし西郷に思いを馳せた後は、物産館でお土産探しをする。

昨年に続き、今回も靴下好きの村上が目を輝かせる靴下を発見。3人は恒例の“爆買い”へと突入し、その総額にも注目が集まる。さらに郷土の味やスイーツも悔いなく食べていく。

A4・A5ランク黒毛和牛を食べ放題

さらなる欲望を満たすべく訪れるのは、霧島市の焼き肉店。

そこには、A4・A5ランクの九州産黒毛和牛が食べ放題という夢のような空間が広がっていた。ずらりと並んだ肉を前に3人は大興奮し、好きな肉を取り、思う存分食べていく。

旅の締めくくりは霧島市のホテルへ。今年新設された市内初の砂蒸し温泉で体の芯まで温まった後、鹿児島の食材をふんだんに使った豪華会席料理を堪能。すでに食べ続けてきた3人だが、それでも箸は止まらない。さらに最後には“驚きの超満足グルメ”も待ち受ける。

今回も大満足の旅となり、大島は「良いロケハンになったからまた家族を連れて来たい」と満足。一方、あまりにも甘やかされ続けた3人は、最後には「裏があるとしか思えない」と警戒するほどだった。

村上知子「夢のような、嘘みたいな旅でした」

黒沢は今回、観光地だけではなく鹿児島市内でも楽しめるスポットを知ったことに驚いたといい、市電や街の雰囲気、店がまとまっていて巡りやすい点にも注目。特に老舗デパートの食堂について、「何世代もの家族の方が行く食堂って、地元にあるとうれしいですよね」と語り、地元の人々の力や愛によって残されていることを「すごくうらやましいなと思いました」と話す。「商店街も最高でしたし、霧島もいつ来ても最高です」と鹿児島への愛を口にした。

村上は「年々甘くしてもらっているような感じ」といい、この鹿児島旅が「本当に年に一度の楽しみ」になっているそう。「鹿児島を毎年毎年好きになる、素敵な旅の番組をやらせていただいて」と感謝し、「夢のような、嘘みたいな旅でした。いいのかなって思いながらも」と振り返る。

そして“家族旅行のロケハン”を掲げる大島は、自身が実際に家族を連れて再訪していることから、「皆様もぜひ霧島行きたいってなったら、この番組を見てほしいです」とアピール。「『きょうは森三中の旅でやってみよう』っていうのも、超オススメです。ぜひ参考にしてください」と呼びかけた。

黒沢も「視聴者の皆さんのロケハンでもあるんだもんね。私たちがね」と同意するが、村上は「ここまでは食べなくてもいいんですよ、みなさんは」と注意。大島も「それはちゃんと胃袋と相談してね。うちら8食くらい食ってるんで(笑)。ほんと3食でいいと思います(笑)」と笑わせている。

【編集部MEMO】

森三中は、黒沢かずこ、村上知子、大島美幸によるお笑いトリオ。1998年結成、東京NSC4期生。黒沢は1978年10月17日生まれ、茨城県出身。村上は1980年1月2日生まれ、神奈川県出身。大島は1980年1月13日生まれ、栃木県出身。日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ!』などのバラエティ番組で活躍するほか、個々でもテレビ、ラジオなど幅広く活動している。

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