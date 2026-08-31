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サンディエゴ・パドレスは30日（日本時間31日）、敵地トロピカーナ・フィールドで行われたタンパベイ・レイズ戦で、勝利目前から思わぬ形で同点に追いつかれた。



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3-1の9回2死一塁。守護神のメイソン・ミラー投手がジョニー・デルーカ選手に打ち上げさせた打球は、左翼ポール際へ。左翼手のサマド・テイラー選手が懸命に追いかけ、いったんはグラブに収めた。



しかし、勢い余ってフェンスに激突すると、その衝撃でボールがグラブからこぼれ、そのままスタンドイン。まさかの形で同点2ランとなり、勝利まであとアウト1つだったパドレスは振り出しに戻された。



ミラー投手はこの一発で今季2度目のセーブ失敗。防御率も0点台から1.26に悪化した。











3-3で延長に入ると、10回には松井裕樹投手が無死二塁のタイブレークで登板。2つの三振を奪うなど1回無失点に抑え、連続無失点を9試合に伸ばした。



試合は延長11回、パドレスが1死三塁からタイ・フランス選手の右犠飛で勝ち越した。



しかし、その裏に失策で同点とされると、最後はホルヘ・マテオ選手にサヨナラ打を浴びて4-5で敗戦。3連戦3連敗を喫した。























【動画】捕ったはずが同点弾に…パドレス守護神を襲ったまさかの珍プレーがこちら

MLB Japanの公式Xより













9回2死、外野フライで試合終了かと思ったら……

まさかまさかの珍プレーで同点弾に👀



ミラーはこの1球で今季2度目のセーブ失敗

防御率も0点台から1.26に悪化しました

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【了】