「速球のコマンドが良かった」菊池雄星、復帰後最高の7回2失点！　重要な…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、8月30日（日本時間8月31日）に行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に先発登板し、7回を6安打2失点（自責点2）、6奪三振、与四球1という内容を残した。チームは2-5で敗れて敗戦投手になったが、故障からの復帰後では最も安定した投球内容になったと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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菊池は右肩の炎症により4月29日のシカゴ・ホワイトソックス戦で2回途中に降板して以来、約4カ月にわたり故障者リスト（IL）に入っていた。



8月23日にテキサス・レンジャーズ戦で復帰を果たしたものの、負傷離脱前は7試合に先発して0勝3敗、防御率5.81と苦しんでおり、フィリーズ戦は復帰から2試合目の登板である。



故障による長期離脱は誤算だったが、復帰後2試合目でシーズン最高の投球を見せたことは、チームにとって明るい材料と言えるだろう。



この日は92球のうち61球をストライクゾーンに集め、平均球速は95.7マイルに達した。



菊池は試合後「特に速球のコマンドが良かった」と振り返り、「どちらの方向にも狙った場所へ投げ込めた。



だからこそ今日の結果に繋がったと思う」と手応えを語っている。











一方で被弾した2本については「いずれもゾーンの真ん中に入ってしまった」と認め、「重要な場面ではもっと厳しいコースへ投げ切る必要がある」と課題も口にした。



それを踏まえ同メディアは、菊池が今季を通じて速球のコントロールに苦しんできた点を指摘している。



エンゼルスを率いるカート・スズキ監督も「今日はこれまでより安定していた」と、右肩の状態が上向いていることを評価した。



復帰から2試合目で掴んだ手応えを次回登板でどう生かせるかが、低迷するエンゼルス先発陣の立て直しに向けた焦点になりそうだ。



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