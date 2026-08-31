







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはアトランタ・ブレーブスとの3連戦で全敗し、今季の対戦成績が1勝5敗となった。成績上位球団への敗戦や打線全体での不振が目立つ中、デーブ・ロバーツ監督はチームに対して厳しい評価を下している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じた。



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ドジャースは3試合すべてで勝機を作ったものの、重要な場面であと1本の安打が出ず、あと1つのアウトを奪えなかった。最初の2試合では終盤にタナー・スコット投手が決勝点を許し、接戦を落としている。



ドジャースにとって、上位チームとの対戦成績は気になる材料だ。最近も、ミルウォーキー・ブルワーズとの4連戦で3敗しており、7月下旬以降は現在プレーオフ圏にいるチームとの対戦で1勝12敗と苦戦している。



ただし、今回の結果だけでそれらの相手を苦手と決めつける考えはロバーツ監督にはない。ポストシーズンで再戦すればすべてが0勝0敗から始まると捉えている。



上位チームに勝てない状況について、ロバーツ監督は「我々は常に追いかける立場にいたように感じた。ビハインドから試合を進めるのは難しい。そして好機を生かせなければ、結局は負けることになる。彼らは優れた球団だ。質の高いプレーをしている。10月に彼らと対戦できるのを楽しみにしている」と言及した。











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