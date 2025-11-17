京成グループのコミュニティー京成は、京成電鉄の後援で「ジェントルピンク4車種撮影会 in くぬぎ山車庫」を11月29日に開催すると発表した。新京成電鉄(現・京成松戸線)のカラーだった「ジェントルピンク」の4車種を撮影できる。

「ジェントルピンク」のカラーをまとった4車種の撮影が可能

ツアーは新津田沼駅からスタート。1番線からリバイバル塗装のN800形による貸切列車に乗車し、新津田沼駅折返し線に入線後、くぬぎ山駅へ向かう。同駅到着後、そのまま車庫へ入線し、8800形、8900形、N800形、80000形の4車種を対象とした撮影会を実施。2班に分けて撮影を行い、車庫内に並ぶ「ジェントルピンク」塗装の4車種を間近で撮影できるようにする。

待機中の車内でグッズ販売を行うほか、参加者に「京成パンダどら焼き」とお茶も配布する。撮影会終了後、再び貸切列車に乗車して新津田沼駅へ戻り、「ジェントルピンク」塗装4車種をデザインしたオリジナルクリアファイルを受け取って解散となる。

旅行代金は大人6,000円・こども5,500円。出発地までと解散後の交通費は各自負担とのこと。100名を募集し、申込み期間は11月18日12時まで。応募多数の場合は抽選となり、11月18日夕方以降、予約代表者へメールで結果を通知する。