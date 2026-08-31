KARAのメンバーで俳優としても活動する知英が、10月4日にスタートするWOWOW『連続ドラマW MR -医薬情報担当者-』(毎週日曜22:00～、全5話 ※第1話無料放送・配信)に出演する。

知英、韓国のメディカルセンター院長役

作家・医師として活躍する久坂部羊氏の小説『MR』をドラマ化する同作。医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供・収集して適正使用を推進する製薬会社の営業職・MR(Medical Representative)を主人公に、製薬業界と医療現場の裏側、命に向き合う人々の葛藤を描く社会派医療ドラマだ。

主演の向井理が演じるのは、準大手製薬会社「天保薬品」の東京支店第三営業所所長で、“患者ファースト”という信念を貫こうとするMR・紀尾中正樹。患者、医師、製薬会社の狭間で揺れながら、一つの薬をめぐる競争に立ち向かっていく。

今回新たに発表されたのは、紀尾中や、要潤演じるライバルMR・鮫島淳らに影響を及ぼす韓国のメディカルセンターのメンバー。

知英は、ヒュンスンメディカルセンターの院長カン・ヨンジンを演じる。さらに、医師イ・ソンハ役にテジュ、ムン・ジョンギル役にヨシムラケンイチが決定した。

ナレーションは橋本さとしが担当。医薬情報の“プロ”として情報を提供するMRたちを静かに見守る。

「患者ファースト」VS「ビジネス至上主義」

日本の製薬業界の市場規模は約10兆円。一つの新薬が発売されるまでには10～15年の歳月と数千億円の研究開発費が費やされる一方、販売まで至る確率は約2万5千分の1という。

ドラマでは、一つの薬をめぐり、製薬会社、大学病院、医師、学会、診療ガイドラインの選定など多くの組織や関係者が絡み合う医療業界を描写。製薬監修を入れ、現代医療を取り巻く問題も取り入れながら、“命を扱う仕事”に携わる人々の信念と、営業競争や医療倫理の間で揺れる姿を描いていく。

紀尾中の元同期で、外資系ライバル会社「タウロス」に所属し、徹底的な営利主義を貫くMR・鮫島淳役を要潤、「天保薬品」の新人MRで紀尾中を理想のMRとして慕う市橋和巳役を正門良規(Aぇ! group)が演じる。

さらに、元MRで紀尾中の直属の上司だった「天保薬品」執行役員・営業本部長の五十川和彦役に豊原功補。紀尾中が関わる医師として八神功治郎役に酒向芳、堂之上彰浩役に松尾諭、乾肇役に升毅、「天保薬品」常務取締役・栗林哲子役に渡辺真起子が出演する。

営業所のMRには、山田麻弥役の武田玲奈、池野慶一役の川島潤哉、牧健吾役の佐野泰臣。紀尾中が間接的に関わる患者・吉野咲子役を森田想、その父・輝久役を野添義弘が演じる。

新薬をめぐる競争と薬害訴訟

物語は、紀尾中が自社の画期的な二型糖尿病の新薬「パンセル」を「診療ガイドライン」の第一選択(A判定)にするため奔走するところから始まる。

ガイドラインの第一選択に採択されれば、年間売上1,000億円を超える“ブロックバスター”＝メガヒット商品になることが確実視される。しかし、鮫島による苛烈な妨害工作で、評価の高かった「パンセル」は一転、セミナーでのコンプライアンス違反に問われてしまう。

さらに、紀尾中自身が患者に薦めた天保薬品のがん治療薬「ノベルマ」で、副作用による死者が出ていることが判明。天保薬品は薬害訴訟の危機を迎え、社内にも分断が生まれていく。

「患者ファーストのMR」「ビジネス至上主義のMR」「会社を守る製薬会社上層部」「利益に群がる医療関係者」。それぞれの立場と“利益”をめぐる対立を通して、「薬は誰のためにどうあるべきなのか」という問いを突き付ける。