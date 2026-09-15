10月31日(22:00～)にスタートするWOWOW『連続ドラマW マイ・スイート・ホーム』(全6話 ※第1話無料放送・配信)の主題歌が、竹内まりやの書き下ろし新曲「あなたでなければ」に決定した。あわせて、楽曲入り本予告映像、キービジュアル、追加キャストも発表された。

竹内まりや

竹内まりや「遊び心と勇気に、私も歌で期待に応えようと」

同作は、石田ゆり子を主演に、『最後から二番目の恋』などの岡田惠和氏が脚本、映画『傲慢と善良』の萩原健太郎氏が監督を務めるヒューマンドラマ。

子どもたちが独立し、夫・修平(仲村トオル)と豊かで穏やかな生活を送る主婦・春花(石田)。彼女には、夏希(坂井真紀)、秋絵(中嶋朋子)、そして疎遠になっている冬美(富田靖子)という、学生時代から「春夏秋冬」として過ごしてきた友人たちがいた。

ある日、突然もたらされた冬美の訃報。春花、夏希、秋絵の3人は、そろそろ還暦を迎える自分たちのこれまでと、これからの人生を見つめ直す。

そこで思い出したのが、生前の冬美が口にしていた「一度でいいから自分じゃない人になりたい」という願い。3人は、天国の冬美が笑ってくれそうな“バカな思いつき”として、お互いのパートナーを交換し、2週間の“お試し生活”を始める。

その主題歌となる竹内まりやの新曲「あなたでなければ」は、本作のために書き下ろされた楽曲。長い歳月をともに歩んできたパートナーへの深い感謝と愛をテーマに、自分が選んできた道や、隣にいるパートナーとの時間を肯定し、愛おしく思えるような歌詞となっている。

竹内は「還暦前の女友達3人が、ひょんなきっかけから、それぞれの夫を交換し合い2週間ずつ暮らしてみる」という物語について、岡田氏の手にかかると「何だかあり得なくもない話に思えてくるから不思議」とコメント。

主題歌を引き受けた理由について、「今この不安な時代、熟年の人々を描くドラマはリアリティを追求することが多い中、敢えてそんな現実離れした設定を選ぶ遊び心と勇気に、私も歌で期待に応えようと作った」と明かした。

楽曲は「彼らのリビングから流れてきそうなボサノヴァのラブソング」だといい、「長く連れ添ってきた夫婦が、人生の後半でふと感じるパートナーへの想いを描いたこの作品の歌詞世界は、まさに34年前に書いた『家に帰ろう（マイ・スイート・ホーム）』の主人公の続編的未来かもしれません」と語っている。

中田青渚、中井友望、片田陽依、石塚瑚子が“春夏秋冬”の若き日演じる

今回、新たなキャストも発表された。

冬美の若い頃を中田青渚、夏希の若い頃を中井友望、秋絵の若い頃を片田陽依、春花の若い頃を石塚瑚子が演じる。4人が、学生時代から仲の良かった「春夏秋冬」の青春時代を描き出す。

さらに、冬美の母・飯野佳代役で松金よね子、修平の母・上原寛子役で丘みつ子、夏希の娘・瀧山萌役で白本彩奈が出演する。

すでに発表されている石田、仲村、中嶋、三宅健、富田、武田真治、坂井、椎名桔平に加え、今回のキャスト発表で出演者が出そろった。

“パートナー交換”した6人の暮らし、本予告で公開

あわせて公開されたキービジュアルでは、あたたかな日差しが差し込むリビングで穏やかな笑顔を見せる6人の姿を撮影。「二週間の『お試し生活』、始めました。」というキャッチコピーが添えられている。

竹内の「あなたでなければ」が流れる本予告では、実際に2週間の“お試し生活”へ踏み出した6人の姿も明らかに。

潤一郎と料理を楽しむ春花、寝ぼけた佳彦に抱きしめられる夏希、修平に絵を教える秋絵など、いつもとは違うパートナーとの生活を送る中で、それぞれが自分自身の生き方と向き合っていく。

他人の暮らしを借りてみることで、初めて見えてくる自分の人生。それは、誰も試みたことのない“人生の試着”でもある。果たして彼らは、2週間の冒険の先でどんな自らの“ホーム(居場所)”にたどり着くのか。