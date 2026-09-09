BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BSフジのBS民放5社とWOWOWは、4KコンテンツをWOWOWオンデマンドで無料配信する「BS4K配信サービス」を10月1日に開始する。
新サービスでは、インターネットに接続された4K対応テレビで、BS民放5社の4Kコンテンツを無料で視聴できる。
BS民放5社とWOWOWは、今回の取り組みによって「視聴者の皆様の利便性向上と多様な視聴環境への対応が図られ、4Kコンテンツとの接触機会の拡大につながる」としている。
WOWOWオンデマンドを利用するサービスだが、BS4Kコンテンツの視聴にWOWOWへの加入やWEBアカウント登録は不要。一方、スマートフォンやタブレットでは、WOWOWオンデマンドのアプリ、ブラウザともにBS4Kコンテンツを視聴することはできない。
TVerからWOWOWオンデマンドへの誘導も
さらに利便性の拡充に向け、民放公式テレビ配信サービス・TVerからWOWOWオンデマンドへの遷移・誘導にも取り組む。
具体的な番組ラインアップやサービス概要については、サービス開始日の10月1日に発表予定。8日からは、BS民放5社とWOWOWで「BS4K配信サービス」のPRスポットも放送し、各社の公式ホームページでも公開する。
【編集部MEMO】
BS民放5社は、4K放送を一斉に終了する。この4Kコンテンツは、2Kコンテンツをアップコンバートしたサイマル放送を中心に編成されており、総務省の有識者会議では「費用回収が不可能な状況」と指摘。ビジネスモデルの再検討に向けて、インターネット配信などに多面的・複線的に展開していくことが有効とされた。