BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BSフジのBS民放5社とWOWOWは、4KコンテンツをWOWOWオンデマンドで無料配信する「BS4K配信サービス」を10月1日に開始する。

WOWOWオンデマンド トップ画面のイメージ

新サービスでは、インターネットに接続された4K対応テレビで、BS民放5社の4Kコンテンツを無料で視聴できる。

BS民放5社とWOWOWは、今回の取り組みによって「視聴者の皆様の利便性向上と多様な視聴環境への対応が図られ、4Kコンテンツとの接触機会の拡大につながる」としている。

WOWOWオンデマンドを利用するサービスだが、BS4Kコンテンツの視聴にWOWOWへの加入やWEBアカウント登録は不要。一方、スマートフォンやタブレットでは、WOWOWオンデマンドのアプリ、ブラウザともにBS4Kコンテンツを視聴することはできない。

TVerからWOWOWオンデマンドへの誘導も

さらに利便性の拡充に向け、民放公式テレビ配信サービス・TVerからWOWOWオンデマンドへの遷移・誘導にも取り組む。

具体的な番組ラインアップやサービス概要については、サービス開始日の10月1日に発表予定。8日からは、BS民放5社とWOWOWで「BS4K配信サービス」のPRスポットも放送し、各社の公式ホームページでも公開する。