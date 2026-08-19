職場での何気ない会話や仕事への向き合い方など、ふとした瞬間に世代間のギャップを感じることはありませんか? 特にZ世代の新人とのコミュニケーションでは、「これってどう伝えるのが正解?」と迷う場面もあるかもしれません。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、残業中のコミュニケーションに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代の新人に『残業頑張ってるね!』と声をかけたら?」

いつもは定時で帰る新人が、この日は珍しく遅くまで仕事中。その姿を見た主人公は、「遅くまで頑張ってるね!」と声をかけます。

しかし、それを聞いた新人から返ってきたのは、先輩が予想していなかった言葉でした。 さて、Z世代の新人はなんと返したのでしょうか?

① 「それは嫌味ですか?」

② 「残業してるほうが上司ウケがいいって聞いたので」

③ 「帰るタイミングを完全に逃しちゃって……」

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✅「残業頑張ってるね!」に対するZ世代の答えは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「残業＝頑張っている」とは限らない? 世代で異なる仕事の価値観

かつては、遅くまで会社に残って仕事をしている姿が「頑張っている」と評価されることも少なくありませんでした。一方、この漫画に登場するZ世代の新人にとって、残業はむしろ「時間内に仕事を終えられていない」というネガティブなものとして捉えられているようです。

同じ「残業」という行動を見ても、先輩は「頑張っている」、新人は「仕事ができていない」と、受け止め方は正反対。働き方に対する価値観の違いが、何気ない「頑張ってるね!」のひと言から浮き彫りになるのが面白いところですね。

▶なお、今回の答えは① 「それは嫌味ですか?」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!