お笑いコンビ・カナメストーンの山口誠が、YouTubeチャンネル『宮迫ですッ!【宮迫博之】』で公開された動画「【教えて! 後輩先生】宮迫も驚く仲の良さ! カナメストーンのコンビ愛の秘密とは?」に出演。自身の父親の経歴について話すと、宮迫博之との“意外な接点”があった可能性が浮上した。

宮迫博之

宮迫博之とカナメストーン山口の父親に意外な接点?

この日の動画には、カナメストーンの山口誠と零士がゲスト出演。宮迫が学生時代にサッカー部だったという話から、山口の父親についての話題に。山口の父親は住友金属でサッカーをしていたといい、零士が「多分、山口の父親が奥寺(康彦)さんとかとやってたんすよ。多分」と伝える。

山口も「住友金属だったんですよ、親父が」と話すと、宮迫は「えっ!?」と驚きつつ、「じゃあ、お父さんのこと絶対見てるよ!」と返答。当時、合同練習のような形で同じグラウンドで住友金属と練習したことがあり、その場には奥寺氏らもいたのだという。この話を聞き、零士が「じゃあ同じグラウンドに!?」と目を丸くすると、宮迫も「同じグラウンドにお父さんいてたんやわ」「すごい縁だなあ」と驚きを隠せない様子だった。