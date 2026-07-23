その土地ならではの生鮮食品や惣菜、郷土料理などが並ぶスーパーは、ローカル色豊かで地域の食文化を知ることができる"食のエンタメ空間"。全国各地の個性あふれるスーパーがいっぱいの書籍『日本ご当地スーパー大全』(菅原佳己 著/辰巳出版)から一部内容を抜粋して紹介したい。

サンエー那覇メインプレイス

沖縄県那覇市おもろまち 4‑4‑9

［9 時～22 時／食品館 9時～23 時（無休）］

※一部専門店では営業時間が異なります。

サンエー那覇メインプレイス

他の追随を許さない圧倒的品揃えの1番店

沖縄県内店舗数ナンバーワンのチェーンスーパー『サンエー』。旗艦店は、那覇市最大の複合商業施設『サンエー那覇メインプレイス』。空港からモノレールでつながる「おもろまち」に近く、車がなくてもアクセス良好です。

『サンエー』の最大の特徴は圧倒的な品揃え。土産向き商品を集めた「土産品」と「沖縄菓子」の通路はレジにも近く、観光客が寄りやすいよう考えられています。そしてナンバーワンだからこそ可能な企画力の妙。企業規模の大きさを活かし、オリジナル商品の開発も活発。さらにローソン沖縄の運営も行っているため、店内でローソン沖縄限定品を買えるのも魅力です。

左が「土産品」、右が「沖縄菓子」の通路。観光客ならこの2列で満足、充実の品揃え。

「土産Tシャツは2階へどうぞ」。さすが総合スーパー。

沖縄の小麦粉原料のあられやせんべい。

張り出されている泡盛の人気順位も参考に。

「紅いも」の箱入り菓子もズラリと並ぶ。

シークワーサー果汁と地元食のレトルト。

オリジナル

金時豆と粒餅入り「沖縄ぜんざい」練乳・黒糖（4月～9月末までの季節商品）。

野菜の玉子丼「沖縄ちゃんぽん」は伝統食。

「ローソン沖縄」の人気限定品も買える!

オキハム、オリオンなど地元メーカーの商品シリーズがフルラインナップ。壮観な景色。

定番メニュー

沖縄の伝統食をサンエーが惣菜に。「おにぎりジューシー」「ゴーヤー丼」など。

小袋入りなのでバラマキ土産に!

おつまみ系の豚耳「ミミガージャーキー」。

疲れたお口にポイ! 沖縄人が元気な理由。

人気のもずくやアーサー(あおさ)のスープ。

「じゅーしい」の素。混ぜご飯もこれさえあれば。

サンエーの売場で学ぶ 沖縄文化

沖縄旧盆

旧暦7月に営まれる沖縄独自の旧盆。家々では先祖を迎え、供物や料理を供え、親族が集まって賑やかに過ごしながら見送る。

「読谷線香」。黒色で平たい線香が主流。

いわゆるあの世のお金「打ち紙(ウチカビ)」。ボウル状の「打ち紙セット」で燃やして祖先供養します。

旧盆に高まる「じゅーしー」の素の需要。

沖縄の食文化

米の贈答袋や多彩なこんにゃく、シーチキンの箱買い。スーパーの売場に広がるのは、沖縄の食文化を映す光景である。

沖縄では、内祝いやお礼は米。贈答袋も販売。

旧盆にも大量に作られる「中味汁」。中味(ホルモン)専用のこんにゃくも並ぶ。

沖縄ではツナ缶は基本! 箱入りを購入。チャンプルーやおにぎり、家用でも贈答用でも。