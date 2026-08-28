＜応募〆: 2026/9/11＞【3名様】ドライなアップルフレーバーが楽しめる！「モンスター バッドアップル」スペシャルBOXをプレゼント

「モンスター バッドアップル」プレゼント企画

国内No.1エナジードリンクブランド（※）として知られるモンスターエナジーから、新商品「モンスター バッドアップル」が発売されました。

本商品は、「果汁モンスター」シリーズの新作として登場。リンゴ風味飲料のイメージを覆すような、爽やかでドライなアップルフレーバーが特長のエナジードリンクです。

■爽やかでドライなアップルフレーバー

「モンスター バッドアップル」は、甘さを抑えたキレのある味わいが特長です。

アップルのフルーティーな風味を楽しみながらも、すっきりとした後味に仕上げられており、リフレッシュしたいときにも取り入れやすい一本となっています。

■果汁モンスターシリーズの新作

「果汁モンスター」シリーズならではのフルーツフレーバーに加え、モンスター独自のエナジーブレンドを配合。

仕事や勉強の合間、気分を切り替えたいタイミングはもちろん、アウトドアやスポーツ観戦などアクティブなシーンにもおすすめです。

■持ち歩きやすい355ml缶

内容量は355mlで、持ち運びやすく飲み切りやすいサイズを採用しています。

自宅でのストック用としてはもちろん、外出先でのリフレッシュにも活躍します。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「モンスター バッドアップル スペシャルボックス」を3名様にプレゼントします。

爽やかでドライなアップルフレーバーを、この機会にぜひお試しください。

※飲料総研推計エナジードリンク市場 2025年1月～12月 メーカー販売箱数（日本国内）



プレゼント内容

商品名 「モンスター バッドアップル スペシャルボックス」

人数 3名様 価格 オープン価格 内容 内容量：355ml

本数:1本 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント8月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/9/11)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/9/11)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年9月11日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

モンスターエナジー 商品お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：モンスターエナジージャパン合同会社)