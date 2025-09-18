「うおおおぉぉ!!!」有名女性歌手が“絶叫”したワケ　King Gnu井口理、結婚を報告「お相手は一般の方」【全文】

ロックバンド・King Gnuの井口理が17日、公式サイトを通じ、一般女性と結婚したことを報告。井口の公式Xには祝福の声が殺到し、2.8万リポスト、16万いいね、1,000万以上の表示と大きな反響を呼んでいる。

井口理

「お相手の方は一般の方」「温かく見守って頂ければ幸いです」

井口は、「秋晴の候、皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます」の書き出しから、「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます」と発表。

「今後は今まで以上に気を引き締めて、King Gnuの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います」と決意を新たにし、「なお、お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです。今後とも応援の程、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。

また、かつてラジオ共演で井口と披露した「カブトムシ」デュエットも話題になったaikoは、「え、井口くん結婚したの?!うおおおぉぉ!!!おめでとう」と投稿。2021年12月にaikoがXで結婚報告をした際に、井口が「え、aikoさん結婚したの?!うおおお!!!おめでとう!!!!」と送っており、「結婚祝い返しさすが」「いつかまた井口さんとカブトムシ歌ってください」「また一緒にカブトムシ歌ってほしいな」といった声が寄せられている。

井口理コメント全文

井口理より皆様へご報告

秋晴の候、皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。

私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます。

今後は今まで以上に気を引き締めて、King Gnuの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います。

なお、お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです。

今後とも応援の程、どうぞよろしくお願いいたします。

井口理