YATSUDOKIは8月28日、山梨県甲州市勝沼町の契約農家「大野ぶどう園」から届くシャインマスカットを使った「シャインマスカットスイーツ」を全国のYATSUDOKIで期間限定販売する。爽やかな香りと濃厚な甘みが魅力のシャインマスカットを使い、ケーキやタルト、パルフェなど4商品を展開するという。

シャインマスカットスイーツ

山梨県産シャインマスカットのフレジェは華やかな見た目も特徴

「山梨県産シャインマスカットのフレジェ」(1,080円)は、ふんわりと焼き上げたスポンジに、バニラの香りが広がる濃厚なホイップクリームを合わせ、苺、オレンジ、山梨県産シャインマスカットを彩りよくあしらったケーキ。中央には爽やかなキルシュゼリーを忍ばせ、仕上げにも山梨県産シャインマスカットを華やかに飾っている。なお、お酒を使用しているため、子どもやアルコールに弱い人は注意が必要となる。

山梨県産シャインマスカットのフレジェ 1,080円

山梨県産シャインマスカットのフロマージュタルトはチーズクリームと組み合わせ

「山梨県産シャインマスカットのフロマージュタルト」(ピース529円、ホール3,348円)は、香ばしく焼き上げたタルトに、フランス産クリームチーズを使用したレアチーズクリームとなめらかな口溶けのカスタード入りホイップクリームを絞った一品。上にはみずみずしい山梨県産シャインマスカットを贅沢に飾り、上品な甘さのシャインマスカットとレアチーズクリームのほどよい酸味を組み合わせている。

山梨県産シャインマスカットのフロマージュタルト ピース529円、ホール3,348円

山梨県産シャインマスカットと苺のショートケーキも登場

「山梨県産シャインマスカットと苺のショートケーキ」(2,916円)は、ふんわりと焼き上げたスポンジで、北海道産純生クリームを使用したホイップクリームと苺をサンド。その上に、みずみずしく上品な甘さの山梨県産シャインマスカットを飾った。苺の爽やかな酸味とシャインマスカットの芳醇な甘さを楽しめる、季節限定のショートケーキとなっている。

山梨県産シャインマスカットと苺のショートケーキ 2,916円

山梨県産シャインマスカットのパルフェはジューシーな甘みを楽しめる一品

「山梨県産シャインマスカットのパルフェ」(594円)は、なめらかな口当たりのマスカットパンナコッタに、コクのある純生クリーム、爽やかなキルシュゼリーを重ね、仕上げに山梨県産シャインマスカットを飾った。シャインマスカットのジューシーな甘みと、キルシュゼリーの爽やかな味わいが広がるパルフェに仕上げている。こちらもお酒を使用しているため、子どもやアルコールに弱い人は注意が必要となる。

山梨県産シャインマスカットのパルフェ 594円

販売期間は8月28日から10月1日頃まで。なお、とれたての農産物を使用しているため、販売期間は天候によって変更される場合がある。