PA Communicationとネオマーケティングは2026年8月27日、「秋のゆらぎ肌トラブル調査」の結果を発表した。本調査は2026年7月28日〜7月30日、全国20歳以上の女性897人を対象に、WEBアンケート方式で実施した。

秋に肌の赤みや乾燥を感じる女性は55.6%

ここ数年の秋(9月〜10月頃)に、肌の赤みや乾燥(つっぱり感・カサつき)をどの程度感じるかを尋ねたところ、「非常に感じる」(15.2%)と「やや感じる」(40.5%)を合わせ、55.6%が秋に肌の赤みや乾燥を感じていることがわかった。一方、「あまり感じない」「全く感じない」と回答した人は26.9%だった。

夏の紫外線や冷房による乾燥ダメージが蓄積した状態で季節の変わり目を迎えることが、秋特有の「ゆらぎ肌」につながっている可能性がある。

秋の肌トラブルは「シミ・そばかす」「隠れ乾燥」「ごわつき・ザラつき」が上位

ここ数年の秋(9月〜10月頃)に感じた肌トラブルを尋ねたところ、「シミやそばかすが濃くなったように感じる」(16.4%)が最多となった。次いで「化粧水が浸透しにくい、表面だけが潤っているように感じる(隠れ乾燥)」(14.2%)、「肌にごわつきやザラつきを感じる」(13.9%)、「肌がカサカサする、強い乾燥を感じる」(13.8%)と続いた。

夏の紫外線ダメージが秋になって表面化するとともに、乾燥によるバリア機能の低下が複数の肌悩みにつながっていることがうかがえる。

秋に感じた肌トラブル

秋の肌トラブルの原因は「夏の紫外線ダメージ」が53.8%で最多

秋に感じる肌トラブル(赤み、隠れ乾燥、ゆらぎなど)の原因について尋ねたところ、「夏の間に蓄積された紫外線ダメージ」(53.8%)が最多となった。次いで「空気の乾燥・湿度の低下」(51.5%)、「朝晩の急激な寒暖差」(36.0%)、「エアコンによる乾燥ダメージ」(31.1%)となった。

夏のダメージの蓄積に加え、秋特有の環境変化も肌コンディションに影響していると考えられる。

秋の肌トラブルの原因

季節でクリーム・マスクパックを使い分ける人は約3割、きっかけは「季節の変わり目の肌トラブル」

クリームやマスクパックを季節によって使い分けているかを尋ねたところ、使い分けている人は約3割にとどまった。

季節でクリームを使い分けているか

一方で、クリーム・マスクパックを季節によって使い分けるようになったきっかけとしては、「季節の変わり目に肌の不快感があったから」(47.7%)が最多となった。次いで「肌の不調を感じたから」(43.0%)となり、肌トラブルを実感したことをきっかけにスキンケアを見直す人が多いことがわかった。

季節でマスクパックを使い分けているか

「美容雑誌やSNSの影響」(25.8%)や「店頭で販売員からアドバイスを受けた」(17.5%)は比較的少なく、自身の肌変化をきっかけにケアを見直す人が多いことがうかがえる。

季節でスキンケアを使い分けない理由は「何に変えたらよいかわからない」が最多

クリームやマスクパックを季節によって使い分けない理由では、「何に変えたらよいかわからない」(30.3%)が最多となった。次いで「季節によって変える必要性を感じていない」(25.5%)、「製品を変えるのが手間」(22.2%)、「コストがかかる」(21.4%)と続いた。

季節に合わせたスキンケアについて、何を選べばよいかわからないという情報面の不足に加え、製品を変える手間や費用も、使い分けを妨げる要因となっていることがうかがえる。

スキンケア費用が「季節によって変動する」人は27.0%

スキンケアにかかるお金が季節によって変動するかを尋ねたところ、「季節によって変動する」(27.0%)となり、約3割が季節に応じてスキンケアへの投資額を変えていることがわかった。一方、「変動しない」(61.0%)が過半数を占めた。

秋は乾燥やゆらぎ肌を意識して保湿ケアを強化する人がいる一方、多くの人は年間を通じて同じ予算やケアを続けている実態がうかがえる。

スキンケア費用は季節によって変動するか

季節によってスキンケア費用が変わる人に、お金がかかる季節について順位を付けてもらったところ、秋から冬にかけてのスキンケアへの投資意識もみられた。