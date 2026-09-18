「食欲の秋」という言葉もあるように、秋はおいしいものを楽しみたくなる季節。秋の味覚を思い切り楽しみたくなる季節ですが、年齢を重ねると「食べたい」という気持ちに胃袋が追い付かず、「昔はこれくらい余裕だったのに…」と感じる瞬間もあるもの。

今回は、過去に大きな反響を呼んだ人気漫画「老化に気づいた瞬間」から、食欲の秋にこそ共感したくなる、ちょっと切ない老化の瞬間をお届けします。

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ラーメンを食べて「不甲斐ない」と感じた理由とは

「まだまだ食べられる」と思っていても、実際に食べ始めると胃袋がついてこない…。今回のように、好きな料理を前にして「食べたいのに食べきれない」と感じた瞬間に、自分の老いを実感する人もいるのではないでしょうか。

若い頃ならペロリと完食できた一杯が、いつの間にか大きな壁に。食欲そのものはあるのに、食べられる量が少なくなっていることに気づくと、「自分も年をとったな」と少し寂しくなってしまうものです。

食欲の秋だからこそ、自分の体の変化にも寄り添いながら、おいしいものを無理なく楽しみたいですね。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート