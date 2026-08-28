SBI新生銀行は8月24日、「こども口座開設キャンペーン」を開始した。

こども口座開設応援

物価上昇や教育費負担への関心が高まる中、子どもの将来資金を計画的に備える重要性が高まっている。また、2027年1月には新制度「こどもNISA」の開始が予定されており、子どもの将来に向けた資産形成への関心も高まることが想定される。同キャンペーンでは、3つのステップで子ども本人名義の口座開設や資金準備を後押しし、家族による将来の資産形成の第一歩を支援する。

キャンペーン期間は2026年8月24日～2027年1月31日。対象期間中に子ども名義(2027年1月1日時点で17歳以下の利用者)のSBI新生銀行口座で各特典の条件を達成すると、達成した特典に応じて、現金のプレゼントまたは1カ月もの円定期預金への金利上乗せを受けられる。特典は3種類で、いずれも併用できる。

こども口座開設キャンペーン

銀行口座開設で現金1,000円をプレゼント

期間中に同行で子ども名義の銀行口座を開設すると、現金1,000円がもらえる。

SBIハイパー預金開設でさらに現金1,000円をプレゼント

期間中に子ども名義の銀行口座で「SBIハイパー預金」を開設し、2027年3月31日23:59時点の同預金残高が10万円以上の場合、さらに現金1,000円をプレゼントする。

1カ月もの円定期預金に年21.3%の金利を上乗せ

SBIハイパー預金を保有する子ども名義の同行口座から、インターネットで「1カ月もの円定期預金」に預け入れると、通常金利に加えて年21.3%(税引後年16.9729%)の金利が上乗せされる。

期間中に子ども名義の銀行口座でSBIハイパー預金口座を開設したうえで(キャンペーン開始前に開設している場合も対象)、パワーダイレクトまたはSBI新生銀行アプリから円定期預金(1カ月もの)に預け入れることが条件となる。

対象となる円定期預金はパワーダイレクト円定期預金またはパワーフレックス円定期預金で、SBIハイパー預金口座開設前の預け入れは対象外。

例えば60万円を預け入れた場合、通常金利に加えて約8,370円の利息を受け取れる。定期預金の満期資金は、SBIハイパー預金へ預け替えることで、こどもNISA制度開始後に積立投資の資金として活用できる。

なお、同キャンペーンは、現在実施中の「家族・友人紹介キャンペーン」とも併用可能となっている。