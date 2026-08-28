お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で公開された動画「【公園デビュー】幼稚園ママ達の会話に入りたい! #372」に出演。ママ友との会話に悩むぺこぱ・松陰寺太勇と一緒にどんな話題がいいかを考える一幕があった。

カズレーザー

ママ友との会話に悩む松陰寺太勇

この日の動画では、松陰寺が“公園デビュー”した際のエピソードを披露。娘を幼稚園に迎えに行ったところ、保護者の母親から公園に誘われたものの、すでに関係性ができている母親3人の輪にどう入ればいいのか悩んだと振り返った。

その後、次に公園へ行った際に、どのような話題で会話に入ればいいのかを考える流れに。カズレーザーが「共通の一番の話題、旦那さんの悪口以外の話題があれば」と話すと、松陰寺は以前、『チルるーム』で話したことを思い出したといい、「天気なんよ、結局」と、天気の話題を持ち出したという。

これにカズレーザーが「なるほどね。『暑いですね』(とか話す)」と納得するが、松陰寺は「天気で俺も1回ワンラリーかました」「でも天気はね、持たん」「全然、間が持たん」と感じたそう。

そこで、二人は天気の話題をどう広げればいいのかを考えることに。松陰寺が「暑いっすね。でもなんか来週ぐらいからまたちょっと雨になるらしいですよ」と例を挙げつつも、「そこぐらいじゃん。その先のこと分かんないでしょ?」と吐露。

さらに松陰寺が「『昔ってこんなに暑かったでしたっけ?』みたいな? 『僕ら子供のとき全然暑くなかったですけどね』って言うと、年齢探りになっちゃうから。難しい」と例を挙げ、「天気どうやって広げる?」と聞くと、カズレーザーは酷暑日のネーミングについてや日本の最高気温の記録に関する雑学を披露。すると、松陰寺は「カズ、いけんな。持ちそうだね」と感心し、「俺もちょっとそういう情報仕込んでこうかな」と、次に向けて参考にしている様子を見せていた。