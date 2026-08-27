







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、カイル・タッカー外野手が長らく打撃不振に苦しんでいる。昨オフに結んだ4年2億4000万ドルという契約には到底見合っていない状況が続いている中、不名誉な称号が与えられてしまったという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のタッカーは日本時間25日終了時点で123試合、打率.231、11本塁打、57打点といった数字にとどまっている。8月もここまでは21試合、打率.208、2本塁打、6打点と復調の気配はほとんど感じられない。



そのタッカーについて、同メディアは「今季の低調なパフォーマンスによって、誰も受賞したくないような『賞』をメディア関係者から与えられることになった。ニューヨークポストのMLBインサイダーであるジョン・ヘイマン記者は、タッカーをナリーグの『最も価値の低い選手』に選んだ」と言及。



続けて、「ニューヨーク・メッツは年俸6000万ドルという史上最高額を提示したが、幸いにも支出面で最大のライバルであるドジャースが、才能ある彼を4年2億4000万ドルで獲得することになった。全体的な成績は平均以下だが最近はさらに酷く、直近では25打数連続無安打を記録し、守備でも恥ずかしい落球を繰り返している」という同記者の見解を伝えている。











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