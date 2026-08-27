







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズのモイセエフ・ニキータは27日、ちゅ～るスタジアム清水で行われたファーム交流戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「6番・右翼」で先発出場。6回に今季ファーム第5号となるソロ本塁打を放った。







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将来への期待を膨らませる豪快な一発だった。2-6と4点を追う6回、先頭打者として打席に立ったモイセエフは、この回から登板したハヤテ2番手・林平聖也と対峙した。



ストレートを豪快に振り抜くと、打球は右翼方向へ美しい弧を描きながら一直線。そのまま右翼ポールを直撃する本塁打となった。反撃の口火を切るファーム第5号ソロで、持ち味の“飛ばす力”を存分に見せつけた。



モイセエフは豊川高から2024年ドラフト2位でヤクルトに入団した外野手。高校時代には長打力を武器に注目を集め、3年春には選抜高校野球大会にも出場。将来の中軸候補として期待されている。











今季はファームでこの試合前まで60試合に出場し、打率.249、20打点をマーク。この一発で本塁打数を5本に伸ばした。



まだ高卒2年目ながら、スタンドまで運ぶ力は十分。美しい弾道で右翼ポールを直撃した豪快なアーチは、モイセエフが秘めるスケールの大きさを感じさせる一発となった。

























【動画】期待しかないポール直撃弾…！モイセエフ、美しい弾道の5号アーチ

DAZNベースボールの公式Xより













夢の弾道



モイセエフ ポール直撃弾

ストレートを豪快に振り抜いた



⚾️ハヤテ×ヤクルト（ファーム）

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【了】