オリックスは27日、楽天との試合（京セラD大阪）に4－12で敗戦。先発のジェリーが3回途中73球・8安打・2奪三振・3四死球・8失点と試合を作れなかった。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に解説で出演していた館山昌平氏は「いろんな球をストライクゾーンに投げているんですけど…。ストレート持っていないのでツーシーム、カット、フォークなんですけどバッター陣に積極的に打たれていますよね。ボールがコーナーに収まるとか構えているところに収まるというよりは、なんとなくアバウトにゾーンに投げているところを捉えられてしまっている感じがします。そこが6月7月8月とイニングを重ねられていないところなのかなと思います」と話し、同じく解説の辻発彦氏は「ボールが高いですね。あとリズム、テンポが一緒になっていくんですよね」とジェリーの投球を振り返った。

また番組MCの野村弘樹氏が「高さもコースも、というよりどちらかはずれていかないとこういう結果になりますよね…」と話すと、館山氏は「どちらかというと高さを揃えていかないといけないピッチャーかなと思います。そこをしっかり投げていかないと、中々成績を逆転させていくのは難しいかなと思います」とアドバイスした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』