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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右手中指のマメによって負傷者リスト（IL）入りする見込みとなった。少なくとも次回登板を回避することになり、代役としてエリク・ラウアー投手が先発ローテーションへ戻る予定だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のミゲル・ラ・トーレ記者が言及した。



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佐々木は26日（日本時間27日）、アトランタ・ブレーブス戦の4回に右手中指のマメを訴え、トレーナーがマウンドを訪れた後に降板した。3回1/3を投げて被安打6、失点4、与四球2、奪三振3の内容だった。



佐々木はオールスター・ブレイク後に状態を上げ、先発ローテーションの一角として安定感を見せていた。肩の故障で長期離脱した前年から立て直していただけに、今回の離脱はチームにとって痛手となる。



代役となるラウアーは今季、先発とブルペンを行き来しており、こうした状況に対応できる柔軟な投手として起用されてきた。佐々木の離脱中は再び先発としてイニングを任されることになる。



心配される佐々木の状態について、トーレ氏は「マメが長期的な問題になるのは稀だが、握りを重視する投手にとっては厄介な問題になるため、ドジャースは彼を無理に登板させるよりも慎重を期すことを選んだ。IL入りの措置により、回復の遅れを招くリスクを冒すことなく、指を治すための時間を確保できる」と言及した。











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