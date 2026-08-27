「メジャーで投げられるかどうか」千賀滉大、クローザー正念場！　一級品…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手について、シーズン終盤の起用が今後を占う正念場になっていると、米公式サイト『MLB.com』のアンソニー・ディコモ記者が報じた。

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同メディアは、シーズン終盤での奮起を促す特集を組み、9月に巻き返しを期待したい主力・若手5選手の一人として千賀の名を挙げている。



プレーオフ進出は絶望的でも、選手個々にとっては自らの価値を証明し続ける場だと位置付けた。



同記者は千賀について「本当に問われているのは、クローザーとしてやっていけるかではなく、そもそもメジャーで投げられるかどうかだ」と指摘。



先発として結果を残せなかった経緯を踏まえ、残りシーズンのリリーフ起用でどこまで適応できるかが今後を左右するとの見立てを示している。



千賀がシーズン終了まで約7週間、クローザーとして結果を残せれば、2027年のブルペンに残す十分な理由になるとの見方だ。











「90マイル台後半の球速と一級品の変化球を兼ね備えた投手は、そう簡単には見つからない」とも評しており、その素質の高さへの評価は高い。



一方で、先発時代と同様に苦しむようであれば、この冬にトレードか、あるいはウェーバー公示による放出も検討せざるを得ないとの厳しい見解も示されている。



契約は残り1年で1500万ドル（約23億9000万円）となっており、以前ほど重い負担ではなくなっている点も、球団の決断を後押しする材料に挙げられていた。



同記者は、千賀がここまでブルペン後方の一角で一定の存在感を示してきたと認めつつ、連投でも安定した働きができるかはまだ証明されていないと付け加えている。



この課題を克服できるかどうかが、レバレッジ・リリーバーとしてメジャーでのキャリアを継続できるかどうかの試金石になるとの見方で、同記者は記事を締めくくっている。



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