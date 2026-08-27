







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースには、シーズンが終盤に入った現在まで打撃不振に苦しんでいる選手がいる。テオスカー・ヘルナンデス外野手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督はアンディ・パヘス外野手の不在を補うような活躍を見せなければと奮起を促したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のドジャース外野陣はテオスカー、パヘス、カイル・タッカー外野手の3名が主にレギュラー起用されているが、パヘスは左手骨折により日本時間23日から負傷者リスト入り。残る2人も振るっておらず、同25日終了時点ではテオスカーが96試合で打率.244、タッカーも123試合で打率.231にとどまっている。



同メディアは「ロバーツ監督はパヘスの離脱中、テオスカーが奮起する必要があると語った」としつつ、「テオには調子を上げてもらわないといけない。取り組んでいる姿勢はいいと思うが、それが安定して試合での結果につながっていないのは確かだ。手ごわい左腕と対戦する時には、彼のような右打者たちの貢献も必要になる」という同監督のコメントを伝えている。



同26日の試合では出場機会がなかったテオスカーだが、ここから信頼を取り戻す活躍を見せることはできるだろうか。











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