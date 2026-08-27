27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と辻発彦氏が、同日の巨人戦で今季初登板・初先発したヤクルト・石川雅規について言及した。

プロ25年目の石川は、初回4連打で4点を失ってしまう。5番・大城卓三に死球を与え、続く坂本勇人を中飛に打ち取ったが、泉口友汰に二塁打を打たれたところで降板。後を受けて登板した松本健吾が鈴木大和に2点適時打を浴び、石川の今季初登板は0回1/3を投げ、5被安打、6失点と苦しいマウンドになった。

館山氏は「期待していました。25年目、ここまでしっかり試合を作ってきた実績があるんですけど、緊張していたところもありますし、カウントは作るものの、アウトまで打ち取れなかったのが悔しいところではあるんですよね」と振り返り、「肩を気にするそぶりだったり、どういった状況でマウンドの準備ができたのか考えると、不安なところもあるんですけど、大きな怪我でなければ。仮に次の登板があるなら次はしっかり投げてほしいなと思いますね」と話した。

辻氏は「本人が、どういう調整だったのかがあるんですよね。私監督やっていた時、いつも交流戦でやられていましたよ。難しいピッチャーだった」と話し、再び館山氏は「投げるボール1つ1つはモデルチェンジしていない。今までやってきた形で戦うという意味では、もう1回チャンスをいただきたいなと」とお願いしていた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』