元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が23日、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」内で公開された動画「赤星が進言! 『観るしかない3連戦』とは!? セ・リーグの“Xデー”について言及!」に出演。阪神が置かれる現状を解説した。

赤星憲広氏

阪神が置かれる現状を赤星憲広氏が解説

動画公開日翌日の8月24日終了時点で111試合を戦い、63勝47敗1分でセ・リーグ首位を走る阪神だが、2位の巨人とは3.5ゲーム差で、完全に引き離しているとは言えない状況だ。

この現状について、赤星氏は「9月は、直接(対決)がもう2試合しか残ってないことを考えると、直接潰し合うことはできない。他チームとの兼ね合いにはなってくると思うんですけど」と解説。

そのうえで、「タイガースは今年ジャイアンツに非常に相性がいいんですよね。なんですけど、カープとDeNAにここまではちょっと苦しんでるかなっていう感じもある。結構このカープとDeNA戦が残ってるんですよね」「ここをどう戦うかってのもある」と述べた。

さらに、3位争いについても「ヤクルトとDeNAに関しては、今この現時点で3位争いをしてる真っ只中なんで」「3位に入れる可能性があるっていうところを考えると落とせない」と、Aクラス入りをかけて向かってくると指摘。

そして、「ただ甲子園でやることは結構多いんでね、9月はね。ホームアドバンテージは少なからずあると思います」とも述べて、本拠地開催は阪神にとっては後押しにもなりうると予想していた。