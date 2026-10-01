2026.10.01 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6 1
ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 1
  • 【日 3-1 ロ】
  • 試合終了

  • OUT

    2番 山口 航輝 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 サードヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 髙部 瑛斗 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    代打：山﨑 剛 に代わって 8番 髙部 瑛斗

  • OUT

    7番 上田 希由翔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 山本 大斗 センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 柳川 大晟

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 河村 説人 に代わって 10番 宮﨑 颯

  • OUT

    1番 水野 達稀 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 山縣 秀 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    8番 進藤 勇也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 安田 尚憲 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 藤原 恭大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 寺地 隆成 空振り三振 1アウト

  • OUT

    日3-1ロ

    2番 山口 航輝 センターホームラン ロッテ得点！ 日 3-1 ロ

  • OUT

    守備交代：サード 大塚 瑠晏 に代わって 9番 山縣 秀

  • OUT

    守備交代：セカンド 山縣 秀 に代わって 7番 大塚 瑠晏

  • OUT

    守備交代：センター 矢澤 宏太 に代わって 5番 五十幡 亮汰

  • OUT

    守備交代：レフト 郡司 裕也 に代わって 2番 矢澤 宏太

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大川 慈英 に代わって 10番 堀 瑞輝

  • OUT

    7番 大塚 瑠晏 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 郡司 裕也 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    9番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    ピッチャー 大川 慈英が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    8番 山﨑 剛 ピッチャーエラー ランナー：1塁

  • OUT

    7番 上田 希由翔 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 孫 易磊 に代わって 10番 大川 慈英

  • OUT

    4番 万波 中正 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 山本 大斗 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 安田 尚憲 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    4番 藤原 恭大 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：サード 有薗 直輝 に代わって 7番 大塚 瑠晏

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 北山 亘基 に代わって 10番 孫 易磊

  • OUT

    1番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 山縣 秀 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 進藤 勇也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 有薗 直輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 寺地 隆成 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 センターフライ 3アウト

  • OUT

    日3-0ロ

    ショート 山﨑 剛が悪送球 日本ハム得点！ 日 3-0 ロ ランナー：1塁

  • OUT

    日2-0ロ

    5番 郡司 裕也 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    日2-0ロ

    4番 万波 中正 センターツーベースヒット 日本ハム得点！ 日 2-0 ロ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 清宮 幸太郎 セカンドダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 ファーストヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｓ・ロング に代わって 10番 河村 説人

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 Ｎ・ソト に代わって 9番 佐藤 都志也

  • OUT

    9番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：松川 虎生 に代わって 9番 Ｎ・ソト

  • OUT

    8番 山﨑 剛 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 上田 希由翔 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    6番 山本 大斗 サードフィルダースチョイス 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    5番 安田 尚憲 セカンドヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 藤原 恭大 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    9番 山縣 秀 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 進藤 勇也 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 有薗 直輝 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 寺地 隆成 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 松川 虎生 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 郡司 裕也 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 万波 中正 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 山﨑 剛 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 上田 希由翔 ファーストヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 山本 大斗 キャッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    5番 安田 尚憲 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 サードフライ 3アウト

  • OUT

    9番 山縣 秀 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 進藤 勇也 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 有薗 直輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 野村 佑希 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 藤原 恭大 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 寺地 隆成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    日1-0ロ

    4番 万波 中正 センター犠牲フライ 日本ハム得点！ 日 1-0 ロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー矢澤 宏太 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    2塁ランナー水野 達稀 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 清宮 幸太郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1塁

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