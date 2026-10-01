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【日 3-1 ロ】
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試合終了
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OUT
2番 山口 航輝 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 西川 史礁 サードヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 髙部 瑛斗 見逃し三振 2アウト
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OUT
代打：山﨑 剛 に代わって 8番 髙部 瑛斗
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OUT
7番 上田 希由翔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 山本 大斗 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
2番 矢澤 宏太 ショートフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 河村 説人 に代わって 10番 宮﨑 颯
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OUT
1番 水野 達稀 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 山縣 秀 セカンドフライ 2アウト
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OUT
8番 進藤 勇也 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 安田 尚憲 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 藤原 恭大 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 空振り三振 1アウト
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OUT
日3-1ロ
2番 山口 航輝 センターホームラン ロッテ得点！ 日 3-1 ロ
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OUT
守備交代：サード 大塚 瑠晏 に代わって 9番 山縣 秀
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OUT
守備交代：セカンド 山縣 秀 に代わって 7番 大塚 瑠晏
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OUT
守備交代：センター 矢澤 宏太 に代わって 5番 五十幡 亮汰
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OUT
守備交代：レフト 郡司 裕也 に代わって 2番 矢澤 宏太
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OUT
投手交代：ピッチャー 大川 慈英 に代わって 10番 堀 瑞輝
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OUT
7番 大塚 瑠晏 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 野村 佑希 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 西川 史礁 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
9番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
ピッチャー 大川 慈英が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
8番 山﨑 剛 ピッチャーエラー ランナー：1塁
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OUT
7番 上田 希由翔 ショートフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 孫 易磊 に代わって 10番 大川 慈英
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OUT
4番 万波 中正 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 矢澤 宏太 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 山本 大斗 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 安田 尚憲 ショートフライ 2アウト
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OUT
4番 藤原 恭大 見逃し三振 1アウト
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OUT
守備交代：サード 有薗 直輝 に代わって 7番 大塚 瑠晏
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OUT
投手交代：ピッチャー 北山 亘基 に代わって 10番 孫 易磊
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OUT
1番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 山縣 秀 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 進藤 勇也 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 有薗 直輝 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 山口 航輝 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 西川 史礁 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 野村 佑希 センターフライ 3アウト
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OUT
日3-0ロ
ショート 山﨑 剛が悪送球 日本ハム得点！ 日 3-0 ロ ランナー：1塁
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OUT
日2-0ロ
5番 郡司 裕也 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
日2-0ロ
4番 万波 中正 センターツーベースヒット 日本ハム得点！ 日 2-0 ロ ランナー：2塁
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OUT
3番 清宮 幸太郎 セカンドダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 矢澤 宏太 ファーストヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・ロング に代わって 10番 河村 説人
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 Ｎ・ソト に代わって 9番 佐藤 都志也
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OUT
9番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：松川 虎生 に代わって 9番 Ｎ・ソト
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OUT
8番 山﨑 剛 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 上田 希由翔 ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 山本 大斗 サードフィルダースチョイス 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
5番 安田 尚憲 セカンドヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 藤原 恭大 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 山縣 秀 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 進藤 勇也 サードゴロ 2アウト
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OUT
7番 有薗 直輝 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 山口 航輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 松川 虎生 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 野村 佑希 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 万波 中正 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 ライトフライ 3アウト
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OUT
7番 上田 希由翔 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 山本 大斗 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
5番 安田 尚憲 ショートフライ 1アウト
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OUT
1番 水野 達稀 サードフライ 3アウト
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OUT
9番 山縣 秀 フォアボール ランナー：1、2塁
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8番 進藤 勇也 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 有薗 直輝 フォアボール ランナー：1塁
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6番 野村 佑希 レフトフライ 1アウト
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4番 藤原 恭大 セカンドゴロ 3アウト
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3番 寺地 隆成 空振り三振 2アウト
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2番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁
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1番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
日1-0ロ
4番 万波 中正 センター犠牲フライ 日本ハム得点！ 日 1-0 ロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー矢澤 宏太 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
2塁ランナー水野 達稀 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 清宮 幸太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 矢澤 宏太 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1塁
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