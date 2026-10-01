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【ソ 8-2 楽】
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試合終了
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OUT
7番 繁永 晟 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：田中 貴也 に代わって 7番 繁永 晟
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OUT
6番 村林 一輝 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 Ｃ・マッカスカー ライトフライ 1アウト
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OUT
ソ8-2楽
4番 YG安田 ライトホームラン 楽天得点！ ソ 8-2 楽
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OUT
守備交代：ファースト 正木 智也 に代わって 1番 廣瀨 隆太
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OUT
投手交代：ピッチャー 徐 若熙 に代わって 10番 木村 光
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OUT
4番 栗原 陵矢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 谷川原 健太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 加治屋 蓮 に代わって 10番 泰 勝利
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OUT
3番 黒川 史陽 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 宗山 塁 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 阪上 翔也 サードゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 今宮 健太 に代わって 7番 牧原 大成
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OUT
投手交代：ピッチャー 上沢 直之 に代わって 10番 徐 若熙
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OUT
9番 笹川 吉康 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 庄子 雄大 空振り三振 2アウト
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OUT
ソ8-1楽
7番 今宮 健太 センター犠牲フライ ソフトバンク得点！ ソ 8-1 楽 1アウト
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OUT
ライト 阪上 翔也が落球 ランナー：3塁
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OUT
6番 山本 祐大 ライトエラー ランナー：3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 千晴 に代わって 10番 加治屋 蓮
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OUT
8番 小深田 大翔 空振り三振 3アウト
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OUT
上沢 直之 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
7番 田中 貴也 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 村林 一輝 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 Ｃ・マッカスカー レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 YG安田 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 近藤 健介 に代わって 5番 柳町 達
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OUT
守備交代：ライト 柳町 達 に代わって 3番 谷川原 健太
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OUT
5番 柳町 達 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 小郷 裕哉 に代わって 9番 阪上 翔也
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OUT
守備交代：レフト 阪上 翔也 に代わって 8番 小深田 大翔
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 小深田 大翔 に代わって 7番 田中 貴也
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OUT
3番 黒川 史陽 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
9番 阪上 翔也 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 小深田 大翔 見逃し三振 1アウト
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OUT
代打：堀内 謙伍 に代わって 8番 小深田 大翔
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OUT
守備交代：センター 周東 佑京 に代わって 9番 笹川 吉康
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OUT
2番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 周東 佑京 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 小郷 裕哉 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 村林 一輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 Ｃ・マッカスカー ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 今宮 健太 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 山本 祐大 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 YG安田 センターフライ 3アウト
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OUT
ソ7-1楽
3番 黒川 史陽 ライトホームラン 楽天得点！ ソ 7-1 楽
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OUT
2番 宗山 塁 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 柳町 達 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 1アウト
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OUT
ソ7-0楽
2番 柳田 悠岐 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ ソ 7-0 楽
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OUT
投手交代：ピッチャー 瀧中 瞭太 に代わって 10番 田中 千晴
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OUT
9番 阪上 翔也 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 小郷 裕哉 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 ライトフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
9番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 庄子 雄大 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
7番 今宮 健太 レフトフライ 1アウト
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OUT
ソ6-0楽
6番 山本 祐大 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ ソ 6-0 楽
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OUT
5番 柳町 達 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 村林 一輝 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
5番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 YG安田 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
ソ4-0楽
2番 柳田 悠岐 ライトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 4-0 楽 ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
9番 周東 佑京 センターフライ 1アウト
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OUT
瀧中 瞭太 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
8番 庄子 雄大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 黒川 史陽 サードフライ 3アウト
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OUT
2番 宗山 塁 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 今宮 健太 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 柳町 達 ショートゴロ 2アウト
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OUT
ソ3-0楽
4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 3-0 楽
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OUT
ソ2-0楽
3番 近藤 健介 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-0 楽
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OUT
2番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 ライトヒット ランナー：1塁
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