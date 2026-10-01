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【中 1-5 広】
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試合終了
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 田中 幹也 ファーストライナー 2アウト
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OUT
代打：村松 開人 に代わって 2番 田中 幹也
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OUT
1番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 勝田 成 に代わって 3番 二俣 翔一
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OUT
守備交代：セカンド 代走 辰見 鴻之介 に代わって 2番 勝田 成
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 レフトフライ 2アウト
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OUT
1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁失敗 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 菊池 涼介 に代わって 3番 辰見 鴻之介
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OUT
3番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 草加 勝 に代わって 4番 宮内 春輝
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OUT
9番 森 駿太 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト
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OUT
守備交代：レフト 末包 昇大 に代わって 6番 名原 典彦
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OUT
7番 福元 悠真 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 末包 昇大 に代わって 7番 久保 修
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OUT
守備交代：レフト 佐藤 啓介 に代わって 6番 末包 昇大
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OUT
2番 勝田 成 空振り三振 3アウト
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OUT
中1-5広
1番 中村 奨成 レフトヒット 広島得点！ 中 1-5 広 ランナー：1、2塁
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OUT
9番 床田 寛樹 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 石原 貴規 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 佐藤 啓介 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 末包 昇大 サードゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 石川 昂弥 に代わって 9番 森 駿太
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OUT
守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 5番 石川 昂弥
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OUT
投手交代：ピッチャー 大野 雄大 に代わって 4番 草加 勝
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 見逃し三振 1アウト
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OUT
中1-4広
3番 細川 成也 センターホームラン 中日得点！ 中 1-4 広
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OUT
5番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
中0-4広
4番 坂倉 将吾 ライトホームラン 広島得点！ 中 0-4 広
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OUT
中0-3広
3番 菊池 涼介 ライト犠牲フライ 広島得点！ 中 0-3 広 2アウト
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OUT
2番 勝田 成 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
1番 中村 奨成 ファーストフライ 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 大野 雄大 ピッチャーダブルプレイ 2アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 床田 寛樹 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
8番 石原 貴規 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 福元 悠真 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 花田 旭 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 末包 昇大 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 村松 開人 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 勝田 成 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
中0-2広
1番 中村 奨成 レフトホームラン 広島得点！ 中 0-2 広
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OUT
9番 床田 寛樹 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 石原 貴規 セカンドフライ 2アウト
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OUT
7番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 大野 雄大 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 石伊 雄太 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 福元 悠真 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 末包 昇大 ライトファウルフライ 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 花田 旭 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 勝田 成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 中村 奨成 セカンドフライ 1アウト
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3番 細川 成也 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 セカンドフライ 1アウト
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