2026.10.01 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0
広島 0 0 2 0 0 2 1 0 X 5 9 0
  • 【中 1-5 広】
  • 試合終了
  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 ファーストライナー 2アウト

  • OUT

    代打：村松 開人 に代わって 2番 田中 幹也

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ショート 勝田 成 に代わって 3番 二俣 翔一

  • OUT

    守備交代：セカンド 代走 辰見 鴻之介 に代わって 2番 勝田 成

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁失敗 1アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 菊池 涼介 に代わって 3番 辰見 鴻之介

  • OUT

    3番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 草加 勝 に代わって 4番 宮内 春輝

  • OUT

    9番 森 駿太 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 末包 昇大 に代わって 6番 名原 典彦

  • OUT

    7番 福元 悠真 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 末包 昇大 に代わって 7番 久保 修

  • OUT

    守備交代：レフト 佐藤 啓介 に代わって 6番 末包 昇大

  • OUT

    2番 勝田 成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    中1-5広

    1番 中村 奨成 レフトヒット 広島得点！ 中 1-5 広 ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 床田 寛樹 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 石原 貴規 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 佐藤 啓介 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 末包 昇大 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：サード 石川 昂弥 に代わって 9番 森 駿太

  • OUT

    守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 5番 石川 昂弥

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大野 雄大 に代わって 4番 草加 勝

  • OUT

    6番 花田 旭 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    中1-4広

    3番 細川 成也 センターホームラン 中日得点！ 中 1-4 広

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    中0-4広

    4番 坂倉 将吾 ライトホームラン 広島得点！ 中 0-4 広

  • OUT

    中0-3広

    3番 菊池 涼介 ライト犠牲フライ 広島得点！ 中 0-3 広 2アウト

  • OUT

    2番 勝田 成 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    1番 中村 奨成 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 大野 雄大 ピッチャーダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 床田 寛樹 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    8番 石原 貴規 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 福元 悠真 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 末包 昇大 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 センターフライ 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 勝田 成 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    中0-2広

    1番 中村 奨成 レフトホームラン 広島得点！ 中 0-2 広

  • OUT

    9番 床田 寛樹 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 石原 貴規 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    7番 佐藤 啓介 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 大野 雄大 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    7番 福元 悠真 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 末包 昇大 ライトファウルフライ 3アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 勝田 成 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中村 奨成 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 セカンドフライ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.