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OUT
9番 佐々木 俊輔 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 平山 功太 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 増田 陸 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代打 木浪 聖也 に代わって 6番 髙寺 望夢
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OUT
守備交代：レフト 髙寺 望夢 に代わって 7番 熊谷 敬宥
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OUT
守備交代：キャッチャー 代走 熊谷 敬宥 に代わって 3番 伏見 寅威
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 伏見 寅威 に代わって 9番 岩崎 優
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OUT
3番 伏見 寅威 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：工藤 泰成 に代わって 3番 伏見 寅威
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OUT
2番 中野 拓夢 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 近本 光司 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 4番 代木 大和
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OUT
9番 木浪 聖也 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：小野寺 暖 に代わって 9番 木浪 聖也
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OUT
8番 元山 飛優 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 坂本 誠志郎 に代わって 7番 熊谷 敬宥
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｂ・ダルベック に代わって 4番 堀田 賢慎
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OUT
5番 門脇 誠 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 見逃し三振 2アウト
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OUT
代打：Ｒ・マルティネス に代わって 4番 Ｂ・ダルベック
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OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 松本 剛 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代走 植田 海 に代わって 9番 小野寺 暖
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 3番 工藤 泰成
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6番 髙寺 望夢 ライトフライ 3アウト
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OUT
巨2-2阪
5番 大山 悠輔 センターヒット 阪神得点！ 巨 2-2 阪 ランナー：1、3塁
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OUT
1塁ランナー植田 海 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 森下 翔太 に代わって 3番 植田 海
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 4番 Ｒ・マルティネス
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OUT
1番 小林 誠司 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 佐々木 俊輔 レフトフライ 2アウト
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OUT
8番 平山 功太 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 前川 右京 に代わって 9番 Ｒ・ドリス
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OUT
9番 前川 右京 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 4番 中川 皓太
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OUT
代打：及川 雅貴 に代わって 9番 前川 右京
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OUT
8番 元山 飛優 ショートライナー 2アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 髙寺 望夢 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：キャッチャー 代走 笹原 操希 に代わって 1番 小林 誠司
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投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 4番 田中 瑛斗
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OUT
守備交代：サード 代走 門脇 誠 に代わって 5番 門脇 誠
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OUT
7番 増田 陸 空振り三振 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー リチャード に代わって 5番 門脇 誠
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OUT
巨2-1阪
6番 吉川 尚輝 センター犠牲フライ 巨人得点！ 巨 2-1 阪 2アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 リチャード センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 大城 卓三 に代わって 4番 笹原 操希
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OUT
4番 大城 卓三 フォアボール ランナー：1塁
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3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 木下 里都 に代わって 9番 及川 雅貴
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5番 大山 悠輔 セカンドフライ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2塁
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1塁ランナー近本 光司 盗塁成功 ランナー：2塁
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2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト
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1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：センター 松本 剛 に代わって 9番 佐々木 俊輔
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OUT
守備交代：レフト 丸 佳浩 に代わって 2番 松本 剛
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐々木 俊輔 に代わって 1番 森田 駿哉
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2番 松本 剛 ショートゴロ 3アウト
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1番 丸 佳浩 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 佐々木 俊輔 レフトフライ 1アウト
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代打：西舘 勇陽 に代わって 9番 佐々木 俊輔
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9番 木下 里都 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 元山 飛優 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 髙寺 望夢 空振り三振 1アウト
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OUT
巨1-1阪
5番 大山 悠輔 左中間ホームラン 阪神得点！ 巨 1-1 阪
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OUT
投手交代：ピッチャー 竹丸 和幸 に代わって 9番 西舘 勇陽
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OUT
8番 平山 功太 ライトフライ 3アウト
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OUT
7番 増田 陸 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 吉川 尚輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 リチャード セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 村上 頌樹 に代わって 9番 木下 里都
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4番 佐藤 輝明 ファーストライナー 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁
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4番 大城 卓三 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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2番 松本 剛 空振り三振 2アウト
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1番 丸 佳浩 セカンドライナー 1アウト
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1番 近本 光司 レフトフライ 3アウト
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9番 村上 頌樹 センターツーベースヒット ランナー：2、3塁
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8番 元山 飛優 レフトヒット ランナー：1塁
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7番 坂本 誠志郎 ライトフライ 2アウト
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6番 髙寺 望夢 空振り三振 1アウト
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9番 竹丸 和幸 セカンドゴロ 3アウト
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8番 平山 功太 ショートフライ 2アウト
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7番 増田 陸 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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巨1-0阪
6番 吉川 尚輝 センターヒット 巨人得点！ 巨 1-0 阪 ランナー：1、2塁
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5番 リチャード デッドボール ランナー：1、2塁
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4番 大城 卓三 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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3番 泉口 友汰 レフトフライ 1アウト
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5番 大山 悠輔 レフトフライ 3アウト
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4番 佐藤 輝明 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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3番 森下 翔太 ライトヒット ランナー：1塁
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2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト
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2番 松本 剛 セカンドゴロ 3アウト
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1番 丸 佳浩 セカンドゴロ 2アウト
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9番 竹丸 和幸 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 ライトフライ 3アウト
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9番 村上 頌樹 見逃し三振 2アウト
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8番 元山 飛優 ピッチャーフィルダースチョイス 1アウト ランナー：2、3塁
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7番 坂本 誠志郎 センターヒット ランナー：1、3塁
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6番 髙寺 望夢 ライトヒット ランナー：1塁
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8番 平山 功太 ライトフライ 3アウト
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7番 増田 陸 センターヒット ランナー：1塁
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6番 吉川 尚輝 空振り三振 2アウト
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5番 リチャード 空振り三振 1アウト
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5番 大山 悠輔 サードダブルプレイ 3アウト
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4番 佐藤 輝明 見逃し三振 1アウト
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3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1、2塁
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1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
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4番 大城 卓三 レフトフライ 3アウト
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3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト
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2番 松本 剛 センターヒット ランナー：1塁
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1番 丸 佳浩 空振り三振 1アウト
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