AZWAYは8月26日、「分割払い・リボ払いの利用実態と後悔」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年6月16日、クレジットカードを利用している20～50代300人を対象にインターネットで行われた。

分割払い・リボ払いの経験者は53.7%

300人全員に分割払い・リボ払いの利用経験を聞いたところ、全体の53.7%(161人)が分割払いまたはリボ払いの利用経験者だった。

リボ払いの経験がある人(「両方」＋「リボのみ」)は26.3%(79人)と、約4人に1人にとどまる。「リボ払いは怖いと昔から色んな人に言われていたので使わない」という声もあり、利用前から警戒している人が多い様子がうかがえる。

利用して「後悔した」経験

分割払い・リボ払いの利用経験者に、「後悔した」経験があるかを聞いたところ、「大いに後悔した」「少し後悔した」を合わせて63.1%(101人)が何らかの後悔を抱えていた(利用経験者161人のうち、この設問で利用経験の回答と矛盾する回答をした1名を無効回答として除外している)。

注目すべきは、利用した支払い方法による差。リボ払い経験者79人では91.1%(72人)が後悔しているのに対し、分割払いのみの利用者81人(上記1名を除く)では35.8%(29人)だった。

後悔した人の割合は約2.5倍の開きがあり、「リボ払いはやめておけ」という世間のイメージを、経験者自身の回答が裏付ける結果となった。

なお、年代別の後悔率(利用経験者中)は、20代(n=28・参考値)が50.0%、30代(n=73)が65.8%、40代(n=44)が65.9%、50代(n=15・参考値)が66.7%。年代が上がるほど後悔率が高い傾向が見られた。

後悔した理由

後悔したと回答した101人に、その理由を複数回答で聞いたところ、「手数料の総額が思った以上に高かった」が62.4%で最多となった。

「毎月の支払い額の少なさ」に安心して利用した結果、手数料の総額と支払い期間の長さに後から気づく――という後悔のパターンが浮かびあがる。

分割・リボで買ったもの

利用経験者161人に、分割払い・リボ払いで購入したものを複数回答で聞いたところ、「家電」が36.0%で最多となった。

上位は家電・スマホ・パソコンなど「壊れたら待てない」耐久消費財が占めた。一方で、「生活費の補填」が19.3%と美容・医療と並ぶ4位に入っており、買い物のためではなく家計のやりくりのために分割・リボを使う実態も見えてきた。

手数料(金利)をどのくらい意識している?

利用経験者に、手数料(金利)への意識を聞いたところ、最多は「なんとなく分かっているが細かくは見ていない」の48.8%となった。

手数料を必ず確認する人は3人に1人にとどまり、約2割(18.1%・29人)は「あまり意識していない」「知らなかった」と回答した。

後悔の理由1位が「手数料の総額」だったことを考えると、この"なんとなく"が後悔の入り口になっているのかもしれない。

大きな買い物、どうしてる?

300人全員に、分割払い・リボ払い以外で大きな買い物をするときの方法を複数回答で聞いたところ、「必要な金額を貯めてから買う」が63.7%で圧倒的な1位となった。

「あきらめる・我慢する」も36.0%と3人に1人が選んでおり、手数料を払うくらいなら待つ・諦めるという堅実な傾向が表れた。

また、300人全員に分割払い・リボ払いについて「知らなかったこと」を複数回答で聞いたところ、「特にない」は37.7%(113人)で、6割超の人に何らかの"知らなかった"があった。

上位は「分割払いとリボ払いは仕組みが違うこと」19.3%(58人)、「リボ払いは利用残高に応じて手数料がかかり続けること」15.7%(47人)、「少額の利用でも、リボ払いを繰り返すと残高が増えやすいこと」15.7%(47人)だった。

分割払い・リボ払いで最も不安なことは、1位「手数料によって支払い総額が増えること」43.0%(129人)、2位「毎月の支払いが長く続くこと」21.7%(65人)となっている。

「気づいたら残高100万円超え」も

自由記述では、毎月の支払額の少なさに安心しているうちに残高や手数料が膨らんでいたという失敗談が多く見られた。一方で、事前にシミュレーションして計画的に利用した成功例も確認されていいる。

「若い頃にリボ払いの知識がないまま利用し、『毎月これくらいなら払える』と小さな買い物を重ねるうちに残高が100万円を超えていた。無駄遣いをやめて貯金し、3年後に一括返済。それ以降リボ払いは一切やめた。」(40代・大いに後悔)



「毎月の支払額が少額だったので慢心していたが、なかなか支払いが終わらないことに疑問を感じて明細を確認したら、手数料ばかりで元金がほとんど減っていなかった。」(30代・大いに後悔)



「明細を確認したら、以前キャンペーンで自動リボ設定をしたのを忘れており、利用分が全てリボ払いになっていた。解除して完済したが、うまいキャンペーンに乗るもんじゃないと反省した。」(50代)



「分割払いをしていたことを忘れ、『今月の支払いは少ない』と思っていたら分割分の請求が来た。以降は大きな決済があったときは貯金の口座から引き落とすよう工夫している。」(20代・少し後悔)



「仕事用のパソコンが急に壊れ、一括が厳しかったため3回払いを利用。手数料の総額を事前にシミュレーションし、毎月無理なく支払える範囲と確認してから申し込んだので、後悔なく完済できて助かった。」(30代・後悔していない)

これらの回答から、後悔の分かれ目は月々の支払額だけを見るか、手数料を含めた総額まで確認するかにあることがうかがえる。