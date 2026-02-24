「お金持ちの家は、片付いている」

そんな話を聞いたことはありませんか。

実際、片づけの現場で多くの家を見ていると、お金持ちの家ほどスッキリと整っている傾向があります。

一方で、「なぜかお金が貯まらない」「節約しているはずなのに、思ったほど残らない」と悩む方の家には、ある共通点があります。それは、「家の中が整っていない」こと。もちろん、家が散らかっているから貧乏、片づいているからお金持ち、という単純な話ではありません。

しかし、家の状態とお金の使い方には、はっきりとした関係があります。

特別に収入が高いわけではなくても、家計が安定している人は「買い物の仕方」が違います。そしてその買い物習慣は、家の中の整い方と深く結びついているのです。

今回は、片づけの現場で見えてきた「家が整っている人」と「そうでない人」の買い物習慣の違いについて、片づけのプロの視点から解説します。

家が整っていないと、なぜお金が貯まりにくいのか

家が片づいていない状態は、「今、自分が何をどれだけ持っているのか分からない状態」です。

この状態で買い物をすると、次のようなことが起こりがちです。

・同じようなモノを何度も買ってしまう

・安いから、便利そうだからと判断が雑になる

・探し物が多く、時間とストレスが増える

・「とりあえず買っておく」が増える

つまり、無駄遣いが起きやすく浪費が増えてしまう環境なのです。

では、お金が貯まる人はどんな買い物習慣を持っているのでしょうか?

家が整っている人の買い物習慣【1】「買う前に、持ち物を把握している」

家が整っている人は、買い物に行く前に「家に何があるか」をだいたい把握しています。 収納の中が整理され、モノの定位置が決まっているため、在庫管理が自然にできている状態です。

そのため「これ、もう持っていたな」「似たものがあるから今回はやめておこう」という判断が瞬時にできます。逆に、家が散らかっていると、判断はどうしても感覚頼りになります。

「たぶんない」「あったかもしれないけど見つからない」「念のため買っておこう」

この曖昧さが、重複買いの原因となり、無駄な浪費に繋がってしまいます。

家が整っている人の買い物習慣【2】「安さ」ではなく「必要性」で選ぶ

家が整っている人は、安さだけでモノを選びません。

なぜなら、安いモノを増やすと管理が大変になることを知っているからです。

・本当に必要か

・今の暮らしに合っているか

・どこで使い、どこにしまうか

これらを自然に考える癖がついています。

本当に必要なモノだけを買う暮らしになると、消耗品以外の買い物は驚くほど少なくなっていきます。つまり、支出が減っていくのです。

一方で、家が整っていない人ほど「安いから」「とりあえず」という理由でモノを増やしがちです。

結果として、使わないモノが増え、そしてまた在庫管理ができなくなってまた買う。 このループが家計を圧迫します。

家が整っている人の買い物習慣【3】ストレス買いをしない

家が整うと、暮らしの満足度が上がります。

探し物が減り、家事がスムーズになり、家で過ごす時間が快適になる。例えば出先で「最後にお茶して帰ろうか」が「最後にケーキを買って家でゆっくりと食べようか」になったり、そもそも家で1日のんびりと過ごす休日が増えたり。

この状態になると「なんとなく不安」「疲れているから買い物で発散」といった感情主導の衝動的な消費が減っていきます。

自己肯定感が下がっているときやストレスを抱えている時ほど、人はモノで満たそうとします。家が整っている人は、日常の満足度が高いため、必要以上に買わなくても心が満たされているのです。

家が整っている人の買い物習慣【4】「どうせ買うなら、いいもの」を選ぶ

たくさんのモノを取捨選択してきた人ほど、自分の「好き」や「基準」がはっきりしています。

・長く使えるか

・気分が上がるか

・手入れしながら使いたいと思えるか

結果として、衝動買いが減り、満足度の高い買い物が増えます。

買う回数は減るのに、後悔は少ない。

これも、家が整っている人に共通する特徴です。

今日からできる買い物習慣の見直しポイント

お金が貯まる買い物習慣を身につけるために、最初にやるべきことは意外かもしれません。

それは「まず、家を片づけて今持っているモノを把握する」こと。

片づけは、節約や貯蓄の土台です。お片づけをすると家に何があるか分かるようになり、収納に収まらない量の買い物にブレーキがかかり、自分に本当に必要なモノが見えてくるようになります。

これだけで、無駄な出費は確実に減っていきます。

「捨てる＝損」という考えを手放す

最後にお伝えしたいのは、「手放すことは損ではない」ということ。

使っていないモノを持ち続けることの方が、管理コストやストレスという形で家計を圧迫しています。

まずは

・何年も使っていないモノ

・思い入れの少ないモノ

ここから手放す練習をしてみてください。

家が整うと、買い物の判断力が上がり、自然とお金が貯まりやすくなります。

節約より先に、片づけ。

それが、家計を変える一番の近道です。