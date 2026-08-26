「トレードの噂の渦中」鈴木誠也、今季MLB22番目の好打者！　放出なら「大…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手は、今季ここまでMLB全体に名を連ねる好打者の中でも22番目に優れた打者（wRC+基準）に数えられている。オフにフリーエージェント（FA）になる予定の同選手について、球団は放出すべきではないと、米メディア『カビーズ・クリブ』が報じた。

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過去4年間のwRC+は130で、ピート・アロンソ内野手やラファエル・デバーズ内野手ら強打者と肩を並べるほど、極めて優秀な数字を残している。



鈴木は今夏、意外にもトレードの噂の渦中に置かれる場面があったが、それでも球団は最終的に同選手を手放さなかった。



今オフにはイアン・ハップ外野手やカーソン・ケリー捕手、今永昇太投手に加え、夏のトレードで加入したクレイ・ホームズ投手やケビン・ガウスマン投手ら、合計1億2000万ドル（約191億円）以上の契約が満了する見込みだが、資金面での余裕を踏まえれば、鈴木と再契約させつつ、投手陣の補強にも動く余地は十分にあると、同メディアは分析している。











ただし、過去にディラン・シース投手やマックス・フリード投手といった一流FAの獲得を見送ってきた実績からも、カブスが最上位クラスの市場で積極的に動く可能性は低いとみられているようだ。



それだけに同メディアは来季のローテーションについて「候補は書類上豊富だが、実際には多くの疑問符が付く」と指摘。



エースのジャスティン・スティール投手は故障で離脱中であり、ベン・ブラウン投手は実戦経験が乏しく、エドワード・カブレラ投手は苦戦が続き、ケイド・ホートン投手の立ち位置も不透明なのが、その理由だ。



その一方で、鈴木を手放すというミスを犯すわけにはいかない。



同メディアの見立てでは「鈴木の傑出した打撃に加え、今季見せているグラブさばきの向上を踏まえれば、鈴木が他球団でプレーすることになれば来季のカブスは大きく戦力を落とすことになる」となっており、今オフの最優先事項として引き留めるべきだと強調している。



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