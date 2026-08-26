「プロフェッショナル」菅野智之、直近不調も今季12勝！　監督は絶大な信…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、17日（日本時間18日）と、23日（同24日）の試合で先発登板したが、2戦続けて敗戦投手になった。それでもチームからの信頼度は高く、引き続きマウンドに立つ予定だと、米メディア『フィールドレベル・メディア』が報じている。

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菅野は今季23試合の先発のうち19試合で5回以上を投げ抜くなど、安定感でロッキーズの投手陣を支え続けてきた。



2021年のジャーマン・マルケス以来、球団の投手として12勝に到達したのは菅野が初めてだという。



直近の試合こそ大量失点を重ねているが、この勝利数は、シーズンを通じて崩れにくい投球が続いていたことの裏返しでもあるだろう。



ロッキーズを率いるウォーレン・シェーファー監督は菅野について「トモは素晴らしい投球を見せてくれている。











彼はプロフェッショナルで、大きなイニングを作らない方法を知っているし、準備を怠らない。



同じことを繰り返し言っているようだが、彼がボールを持てば安心感がある。



狙った場所に投げ込み、安定して6回を投げ切ってくれる」と語り、絶大な信頼を寄せていることを明かした。



菅野はここまでロッキーズの浮上を投球で支えてきた存在であり、ここからどこまで修正した姿を見せられるか注目が集まっている。



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