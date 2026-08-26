「こちらの最初の期待はゼロでした」46歳・石川雅規、恩師が明かす“小さな…









46歳のヤクルト・石川雅規が27日、今季初登板を迎える。長くプロ野球の第一線で投げ続けてきた左腕も、秋田商入学当初は恩師から「ぼく」と呼ばれ、「最初の期待はゼロだった」という小さな投手だった。それでも、制球力、打者から逃げない姿勢、そして自ら考えて成長する力によってエースへと駆け上がっていく。『小さなプロ野球選手の履歴書 指導者と本人の証言から紐解く「成功の秘訣」』（カンゼン刊）より、秋田商前監督・小野平氏が語った石川の高校時代を紹介する。【前編】





※本稿は書籍から一部を抜粋・再構成したものです。本文中の年齢、成績、肩書などは取材・刊行当時のものです。



「ぼく」と呼ばれていた小さな少年



小野さんが最初に石川投手の存在を認識したのはプレーではなかったという。



「ノックを打つ時に私にボールを渡す役を常に石川がやっていたんです。体の小さいかわいらしい子でね。『ぼく、名前なんて言うんだ？』って聞いたのが最初だったと思います。だから最初はいつも『ぼく、ぼく』って呼んでいましたね」



右手にグラブをはめた小さな選手にポジションを尋ねると、ピッチャーだという。小野さんは野球を始めたばかりの小学生に話すようにこう言った。



「左投手なら変化球で上手くゴロを打たせられるといいな」



この時点で、石川投手がのちにプロで180以上の白星を積み重ねる大投手になることを予見できた者がいただろうか？ 小野監督はもちろん、本人も含めて誰もそんなことは考えられなかったはずだ。



そんな石川投手は徐々に秋田商の中で頭角を現していくことになる。しかしその要因はボールの力というわけではなく、左投手という特性が大きかったそうだ。



「こちらの最初の期待はゼロでした。ただ左ピッチャーというのはチームの中でも貴重なんですね。だから毎日のようにバッティングピッチャーをやらせるんです。その投げている姿を見て、コントロールの良い子だなと思ったのがプレーに対する最初の印象でした。よく見ていると右肩が開かない理にかなった投げ方をしている。でも同級生の他のピッチャーと比べてもスピードもなかったし、下級生の頃は試合に使おうとは思わなかったですね」



石川投手が秋田商の戦力になったのは2年生の夏前、ある練習試合がきっかけだった。ピッチャーがあまりにストライクが入らず試合にならなかった。そこで小野監督はバッティングピッチャーをしていた時のコントロールの良かった小さなサウスポーの存在が頭によぎった。



「その試合で石川を投げさせてみたんです。そうしたら、相手を抑え込むわけではないですけど、ちゃんとストライクをとって、ある程度試合を作ったんです。それで『これは使えるな』と思ったんです」



入部当初は監督に「ぼく、ぼく」と呼ばれていた小さな投手は2年の夏にベンチ入りを果たした。



「新チームになっても最初は他のピッチャーを主戦で考えていたんですけど、なかなかバッターに向かっていけずに自滅するようなことが多かったんです。一方で石川は、ボールは速くなくても打者から逃げないし、ストライクもしっかりとれる。だから秋の大会が始まる前の8月から9月くらいには『石川を中心で行こう！』と決めました」

















今に連なる「自分で考える」習慣



（中略）



技術的なことに関しては細かい指導はしなかったという。



「私からピッチングフォームに関して何か言ったことは一度もありません。さきほども言いましたけど、理にかなった投げ方をしていましたから、体さえ強くなればボールも良くなるかなとは思っていました。ピッチングに関しては、当時は右バッターが特に多かったですから、右打者の膝元にカーブ、スライダーをしっかり投げられるようにということは言っていました。だからいつも指導というよりもアドバイスでしたね」



石川投手はそのアドバイスを自分なりにかみ砕いて吸収し、自分のピッチングに生かしていった。言われたままにやるのではなく「自分で考えてみる」。それは石川投手の優れた能力のひとつだった。



「私の言ったことに対して石川が単純に『はい』と言ったことはないんです。大体『あ、そうなんですか。これをこうやれば上手くなるんですね』みたいな感じで返すんですよ。素直に聞く力もあったし、そういう姿勢だから上達していったというのはあると思いますね。今は若い選手から色々聞かれる立場だと思いますけど、自分の考えを押し付けるんじゃなくて、こういうやり方もあるよという感じで話しているみたいですね」

















小さな体に秘められた負けん気



「体も小さいので普段は割と目立たないんですけど、マウンドに上がると顔つきが変わる。やっぱり大きい選手には負けたくないという気持ちが強かったと思います。だからどんなに力のあるバッターを相手にしても逃げませんでした」



（中略）



練習に取り組む姿勢は真面目で謙虚。学校生活でも問題を起こさない。そんな手のかからない優等生だった石川投手だったが、冬のある日、ポロッと漏らした何気ないひと言が、小野監督の逆鱗に触れ、強く叱られたことがある。



「2年の秋の大会が終わった後の12月くらいだったと思います。秋田は雪が多いので、グラウンドも膝の少し上くらいまで積もるんです。当時の秋田商はティーバッティングができるくらいの小さなプレハブ小屋しかありませんでした。一方でライバル校の秋田経法大附属（現ノースアジア大学明桜）には立派な室内練習場がありました。石川が『あっちは冬でもピッチングができる』ってポロっと言ったんです。その時に私は叱りました。『ないものねだりしてもしょうがないだろう！ 室内練習場がなくてピッチングができないんだったら、あっちのピッチャーの倍走れ！』ってね」



監督の怒りが石川投手の「負けず嫌い」に火をつけた。「言われたとおりに倍走ってきますよ！」とばかりに夕方から走りにいった石川投手は、辺りが暗くなり、人影が見えなくなってもグラウンドに帰ってこない。これには小野監督もさすがに心配になった。



「あまりにも帰ってこないから部員に探しにいかせたら、腰くらいまである雪の中を長靴を履いてまだ走っていたんです。まともに走れるような雪じゃなかったんですけどね」（後編につづく）















選手たちの秘話が盛りだくさん

『小さなプロ野球選手の履歴書』ヤキュイク編集部 (編集)

プロ野球選手になるために一番必要なものは、『身長』ではない指導者と本人の証言から紐解く『成功の秘訣』「壁の越え方はひとつじゃない」――石川雅規「体の小ささを言い訳にしない」――美馬学「自分が決めたことを毎日続けて」――宮﨑敏郎「この身長だからより一層頑張らないといけない」――小川泰弘「自分に合った体の使い方を見つける」――宮城大弥「身長や体重に関係なく活躍できるのが野球の魅力」――平良海馬「体のサイズがハンデだと思ったことはない」――森友哉「『体が小さくてもプロで活躍できる』、そんな夢を与えたい」――浅野翔吾下記からチェック↓