「こんな小さいピッチャーを獲れるわけがない」石川雅規、一度は閉ざされ…











46歳のヤクルト・石川雅規が27日、今季初登板を迎える。今では球界を代表する左腕の一人となった石川だが、秋田商時代は全国的に知られた存在ではなく、青山学院大への進学も決して約束されたものではなかった。大学側から返ってきたのは、「こんな小さいピッチャーを獲れるわけがない」という厳しい評価。それでも恩師・小野平氏の働きかけと甲子園出場によって、道を切り開いていく。『小さなプロ野球選手の履歴書 指導者と本人の証言から紐解く「成功の秘訣」』（カンゼン刊）より、その舞台裏を紹介する。【後編】





※本稿は書籍から一部を抜粋・再構成したものです。本文中の年齢、成績、肩書などは取材・刊行当時のものです。





一度は閉ざされた青学大入学への道



小さな体に宿る「負けず嫌い」を武器に石川投手は力をつけていった。だがこの時点ではプロが注目するような投手ではなく、「小さな無名投手」にすぎない存在だった。そんな投手が全国から精鋭が集う東都大学野球の青山学院大へなぜ進学することができたのだろうか？ それには同校OBでもある小野さんの働きかけが大きかったようだ。



「青山学院大の監督（当時）の河原井（正雄）が私の大学の5年後輩なんです。石川が3年春の時に『面白いピッチャーいるから秋田まで見に来てくれ』って頼んで、河原井が練習を見に来たんです。しばらくピッチング見ていたら『小野さん、いいじゃないですか』って言うんですよ」



しかし、それにはこんな続きがあった。



「それが石川じゃなくて、隣で投げていた1年生のピッチャーのことだったんです（笑）。だから『違う違う、見てほしいのは隣で投げている左ピッチャーだよ』って伝えてね」



石川投手の投球を見た名将の評価は辛辣だった。



「『冗談やめてくださいよ。こんな小さいピッチャーを獲れるわけがないじゃないですか』と言うんです。まあ当時はそんなレベルのピッチャーだったんですけどね」



高校野球の監督をやっていると甲子園を目指すのはもちろん、教え子を願わくば自分の母校に入れたいという思いが湧くという。



「河原井に秋田の美味い酒をいっぱい飲ませて、最後には『じゃあ甲子園に出たら考えます』とまでは言わせたんです。実は春の東北大会にも久しぶりに出ていて、ちょっと自信があったもんですから、これならいけるかなと。案の定、甲子園にも出られて、それで石川も何とか青山学院に入れることになりました」



（中略）













現在、ヤクルトで長くユニフォームを着続ける石川投手の活躍は小野さんにとって何よりも嬉しいものだという。



「最近はさすがにちょっと老けましたけど、顔つきやしぐさ、バッターに一生懸命向かっていく姿勢なんかは高校時代と変わらないですね。今の活躍について一言で言えば『大したもんだ』です。教え子というよりも大投手を見る思いですね。だから自分は石川の一番のファンだと思っています。立派だというのは成績だけではなくて、人間的な部分もです。年々人格が磨かれている。秋田はこれから米の収穫の時期ですけど、まさに『実るほど頭を垂れる稲穂かな』という感じですよね。石川の亡くなったおじいさんも、小さい頃からそのことが大事だとよく言っていたそうです」



石川投手について話す時、その端々から隠しきれない嬉しさが滲み出てくる小野さん。そんな小野さんに、最後に石川投手にこんなメッセージをもらった。



「私も河原井も、今では石川には大感謝です。本人に伝えたいことは、年齢で区切りをつけるんじゃなくて、ボロボロになっても野球を続けてもらいたいということですかね。期待が大きくなかった選手が努力、努力で大投手になって、ボロボロになっても投げ続ける。それを見て勇気づけられる人も多いと思います。ボロボロになった姿も見たいということを伝えておいてください」









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『小さなプロ野球選手の履歴書』ヤキュイク編集部 (編集)

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