巨人が3点差でヤクルトに勝利

先発投手：巨人は井上温大が6回2失点の好投（4安打3奪三振）、ヤクルトの山野太一は7回1失点 得点経過： 1回裏：ヤクルトが2点を追加 6回表：巨人が1点を追加 8回表：巨人が2点を追加 注目選手：ヤクルトの長岡秀樹が1本塁打、2得点の活躍、巨人の佐々木俊輔が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、巨人の甲斐拓也が1本塁打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 112 63 48 1 .568 -
2 巨人 114 61 51 2 .545 2
3 DeNA 113 50 60 3 .455 12
4 ヤクルト 112 50 61 1 .450 13
5 中日 116 50 65 1 .435 15
6 広島 109 45 60 4 .429 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 113 70 41 2 .631 -
2 西武 117 66 48 3 .579 5
3 日本ハム 117 63 53 1 .543 9
4 オリックス 115 55 58 2 .487 16
5 ロッテ 110 51 56 3 .477 17
6 楽天 112 44 67 1 .396 26