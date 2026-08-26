オリックスが終盤に逆転、楽天に7-5で勝利

先発投手：オリックスの齋藤響介は2回3失点、楽天の荘司康誠は6回4失点。得点経過： 1回表：楽天が2点を先制。 2回表：楽天が3点を追加。 3回裏：オリックスが3点を奪い反撃。 注目選手：オリックスの来田涼斗が2打点、2得点、若月健矢が3安打、2得点の活躍。楽天では宗山塁が2打点を挙げた。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 112 63 48 1 .568 -
2 巨人 114 61 51 2 .545 2
3 DeNA 113 50 60 3 .455 12
4 ヤクルト 112 50 61 1 .450 13
5 中日 116 50 65 1 .435 15
6 広島 109 45 60 4 .429 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 113 70 41 2 .631 -
2 西武 117 66 48 3 .579 5
3 日本ハム 117 63 53 1 .543 9
4 オリックス 115 55 58 2 .487 16
5 ロッテ 110 51 56 3 .477 17
6 楽天 112 44 67 1 .396 26