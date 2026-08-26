オリックスが終盤に逆転、楽天に7-5で勝利

先発投手：オリックスの齋藤響介は2回3失点、楽天の荘司康誠は6回4失点。得点経過： 1回表：楽天が2点を先制。 2回表：楽天が3点を追加。 3回裏：オリックスが3点を奪い反撃。 注目選手：オリックスの来田涼斗が2打点、2得点、若月健矢が3安打、2得点の活躍。楽天では宗山塁が2打点を挙げた。

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