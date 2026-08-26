オリックスが終盤に逆転、楽天に7-5で勝利
先発投手：オリックスの齋藤響介は2回3失点、楽天の荘司康誠は6回4失点。得点経過： 1回表：楽天が2点を先制。 2回表：楽天が3点を追加。 3回裏：オリックスが3点を奪い反撃。 注目選手：オリックスの来田涼斗が2打点、2得点、若月健矢が3安打、2得点の活躍。楽天では宗山塁が2打点を挙げた。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|112
|63
|48
|1
|.568
|-
|2
|巨人
|114
|61
|51
|2
|.545
|2
|3
|DeNA
|113
|50
|60
|3
|.455
|12
|4
|ヤクルト
|112
|50
|61
|1
|.450
|13
|5
|中日
|116
|50
|65
|1
|.435
|15
|6
|広島
|109
|45
|60
|4
|.429
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|113
|70
|41
|2
|.631
|-
|2
|西武
|117
|66
|48
|3
|.579
|5
|3
|日本ハム
|117
|63
|53
|1
|.543
|9
|4
|オリックス
|115
|55
|58
|2
|.487
|16
|5
|ロッテ
|110
|51
|56
|3
|.477
|17
|6
|楽天
|112
|44
|67
|1
|.396
|26