広島が接戦を制しＤｅＮＡに勝利

先発投手：広島の鈴木 健矢が5回1失点の好投（4安打1奪三振）、ＤｅＮＡの東 克樹は6回0失点 得点経過： 1回裏：広島が1点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 8回裏：広島が2点を追加 注目選手：広島の菊池 涼介が3安打の活躍。

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